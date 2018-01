Mali: L'explosion d'une mine fait 24 morts dans le centre du pays

Une vingtaine de civils maliens et burkinabè dont des femmes et des enfants, ont été tués,… Plus »

Quatre nourrissons et leurs mères figurent parmi les victimes. Il y a aussi sept membres d'une même famille. Ils ont été enterrés dans une fosse commune à Boni. Si le conducteur et trois autres passagers sont originaires du Burkina, tous les autres sont originaires de Boni. La localité est aujourd'hui plongée dans le deuil.

Tôt ce jeudi, à quelques kilomètres de la localité malienne, le véhicule saute sur une mine. L'explosion le coupe en deux et réduit le 4X4 en petits morceaux. Le spectacle, selon les témoins, est insoutenable. Des corps sont déchiquetés. Un premier bilan fait état de 13 morts, mais en reconstituant les corps, on atteint le chiffre de 24. Aucun occupant du véhicule n'a survécu.

Vingt-quatre civils maliens et burkinabè, dont des femmes et des enfants, ont péri jeudi 25 janvier dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de la ville de Boni, entre Mopti et Gao, dans le centre du Mali.

