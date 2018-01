Congo-Brazzaville: Parlement - La session ordinaire administrative s'ouvrira le 1er février

La conférence des présidents des deux chambres, tenue le 25 janvier à Brazzaville, a retenu onze affaires au Sénat et dix à l'Assemblée nationale, au titre des prochaines assises.

Parmi les affaires inscrites au menu de la prochaine session, il y a le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre les gouvernements du Congo et de France, relatif aux services aériens, et celui fixant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature; le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et celui déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.

Il y a aussi le projet de loi portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, et celui fixant les conditions et les modalités de l'assistance de l'Etat aux ressortissants congolais poursuivis devant les juridictions étrangères ou internationales.

Les élus du peuple vont également plancher sur les projets de loi organique portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, autorisant la ratification de l'accord de don entre la République du Congo et la Banque mondiale pour le financement du projet forêt et diversification économique, et celui autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale.

À ces projets de loi, il faut ajouter les questions d'actualité ainsi que les séances des questions orales au gouvernement avec débat. Rappelons que ces conférences des présidents qui se tiennent avant l'ouverture de chaque session ont pour objectif de faire le point des sessions passées et fixer le calendrier des affaires qui seront débattues au cours des prochaines rencontres.