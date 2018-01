Congo-Kinshasa: Produits pétroliers - Une première crise sérieuse depuis le début de l'année

Tous ces facteurs n'offrent aucune alternative au pays. Dès lors, la réponse à apporter aux transporteurs sera déterminante pour répondre aux inquiétudes des usagers de la route. Toute révision à la hausse du tarif de la course entraînera, à coup sûr, une hausse généralisée des prix des produits grande consommation. Il n'est pas nécessaire de rappeler que le transport intervient jusqu'à 60 % dans la formation du prix des produits. Il faut atteindre un seuil de plus de 5 % pour que la hausse du carburant impacte les autres prix du marché. Comme le mettent en garde les observateurs avertis, il ne s'agit pour l'heure que d'une première étape, car l'évolution du marché qui reste soumis à une forte pression déterminera la suite des événements. En d'autres termes, rien n'est définitive.

Le pays produit une quantité insignifiante de pétrole (un peu plus de trente mille barils par jour), mais il ne raffine pas son brut pour mieux ressentir l'évolution du marché international. Par conséquent, la RDC, à l'instar d'autres pays de la région, y compris certains pays producteurs de pétrole comme le Nigeria et le Gabon, ont revu à la hausse leurs prix à la pompe. Il faut rappeler que le prix moyen frontière est compris dans la structure des prix du carburant en RDC, et chaque révision à la hausse impacte forcément les prix à la pompe.

