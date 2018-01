Congo-Kinshasa: Tension à l'université de Kinshasa - Les autorités académiques tentent de calmer le jeu

Après la vive tension qui a secoué la colline inspirée le 24 janvier, les autorités académiques de l'université de Kinshasa (Unikin) se sont résolues à calmer les esprits. Dans un communiqué signé par le secrétaire général académique de cette université, le Pr Célestin Musao Kalombo, qui dit avoir été mandaté par le recteur, sur instruction du ministre de tutelle, il a, en effet, été indiqué à l'intention des étudiants et de toute la communauté de cette alma mater que « les frais académiques sont fixés en dollar américain et sont aussi payables au taux de 960 FC le dollar... ». Le communiqué a également promis une rencontre avec une délégation d'étudiants en vue de voir comment résoudre cette crise. Les autorités de l'Unikin, qui veulent ainsi éviter la perturbation de l'année académique, appellent les étudiants au calme et à s'adonner à leurs études.

