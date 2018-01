Angola: Luanda - Le gouverneur veut la participation des citoyens dans les actions sociales

Luanda — Le Gouvernement de la province de Luanda recherche des ressources financières pour financer les projets destinés à améliorer l'éducation, la santé, l'énergie et l'eau, a affirmé son gouverneur, Adriano Mendes de Carvalho.

Dans son message aux habitants de la capitale angolaise à l'occasion de du 442ème anniversaire de sa fondation, Adriano Mendes de Carvalho a souligné que l'actuelle situation du pays avait une influence négative dans l'exécution de certains projets sociaux, mettant en cause le bien-être des communautés, principalement, dans les secteurs de l'éducation, santé, énergie et eau.

Il s'est dit préoccupé des transgressions administratives et actes de vandalisme comme la destruction du patrimoine public, la vente désordonnée, l'occupation illégale des terrains et le dépôt des ordures dans des endroits non indiqués.

Dans son message, le gouvernant a fait aussi savoir que le Gouvernorat Provincial de Luanda travaillait avec la société civile , les églises et, en particulier, avec les volontaires pour , ensemble éradiquer ces comportements négatifs, outre des maux comme la violence domestique, l'alcoolisme, consommation de la drogue et la prostitution.

De l'autre, il a expliqué que visant une gouvernance participative, le gouvernement de Luanda, cherchait à se rapprocher le plus près possible des citoyens et des ses problèmes au moyen des visites aux districts urbains pour constater in loco la réalité sur le terrain.

Luanda, capitale de l'Angola compte sept municipalités nommément Luanda, Kilamba Kiaxi, Icolo e Bengo, Quiçama, Viana, Cacuaco, Talatona et Belas, ainsi que 41 districts urbains et 14 communes.

Sous l'appellation de São Paulo da Assunção de Loanda, la capitale angolaise a été fondée le 25 janvier 1575 par l'explorateur portugais Paulo Dias de Novais.