Angola: La Russie accorde plus de bourses d'études au pays

Le diplomate, qui a discuté avec son interlocuteur des questions liées au renforcement de la coopération parlementaire entre Luanda et Moscou, et aussi d'autres questions d'intérêt commun, a confirmé la construction, dans la province de Namibe, d'une raffinerie, projet à charge de deux entreprises russes, en partenariat avec d'autres investisseurs. Par ailleurs, le président de l'Assemblée Nationale a également reçu en audience, jeudi, l'ambassadeur de l'Algérie à Luanda, Larbi Latroch, avec qui il a discuté du renforcement de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. L'Algérie accorde également, ces dernières années, des bourses d'études aux citoyens angolais.

Reçu en audience, jeudi, dans la capitale angolaise, par le président de l'Assemblée Nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, l'ambassadeur russe à Luanda, Vladimir Tararov, a déclaré en sortant: "Nous allons octroyer plus de bourses d'études, et nous allons nous concerter avec la partie angolaise, qui devra sélectionner les étudiants qui doivent aller en Russie". Rappelant qu'en 2017 son pays avait octroyé à l'Angola 137 bourses d'études, le diplomate a fait savoir qu'actuellement 1800 Angolais poursuivaient leurs études en Russie, et qu'une Ecole de Langue Russe serait ouverte prochainement à Luanda.

