Burundi: Afflux soudain de réfugiés en provenance de RDC

L'ancien président de la Confédération helvétique n'a pas mâché ses mots. Si la représentante du gouvernement burundais a assuré ses collègues que la situation s'était améliorée, que la plupart des réfugiés étaient rentrés et qu'un dialogue national s'était tenu au Burundi ouvrant à un référendum qui devrait permettre à Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir pour un nouveau mandat, Pascal Couchepin est très clair : le niveau de violences est encore trop élevé malgré le peu de réactions de la communauté internationale. Il insiste sur l'importance d'ouvrir un vrai dialogue au Burundi et de préserver le compromis qui a cimenté la société burundaise depuis la fin de la guerre civile, l'accord d'Arusha.

Pascal Couchepin, envoyé spécial de la secrétaire générale de l'OIF pour les Grands Lacs, était à Paris jeudi 25 janvier pour présenter ses rapports de mission au Burundi et en RDC à la commission politique de l'organisation. L'occasion de débattre avec les représentants de ces Etats et aux ambassadeurs des pays membres de la francophonie de la situation dans ces deux pays.

« On avait l'impression que le lac était couvert par ces pirogues », décrivait hier après-midi un journaliste burundais, depuis la plage de Rumonge. La police burundaise, qui parlait de 1500 réfugiés déjà enregistrés il y a trois jours, en décomptait quelque 3500 le lendemain à la mi-journée. Une source humanitaire parlait elle de plus 6000 réfugiés accueillis en moins de deux jours.

Ces réfugiés, surtout des enfants, ont emporté avec eux tout ce qu'ils pouvaient sauver, sommiers, matelas, chaises et seaux en plastiques, et pour certains, des panneaux solaires.

