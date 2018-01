Sénégal: La défense de Khalifa Sall fait feu de tout bois

Huit heures de plaidoiries que le procureur et les avocats de l'Etat, ont sagement écoutées, le code de procédure pénal à la main. Pour maitre Baboucar Cissé, les contestations de la défense ne sont pas une réalité : « Nous avons écouté les arguments développés par la défense, c'est totalement vide. On cherche à faire trainer les choses. C'est normal, ils le font de bonne guerre parce qu'ils savent que le fond sera explosif pour eux. »

La plaidoirie est un art. Cette troisième journée de procès a été l'occasion pour les avocats de Khalifa Sall d'utiliser toutes les techniques, de la flatterie, au coup de colère, en passant par l'évocation de Dieu, pour tenter de convaincre le tribunal que la procédure, qu'ils estiment remplie d'irrégularités, doit être annulée et Khalifa Sall et ses co-accusés libérés.

