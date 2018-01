Congo-Brazzaville: Présidence de la République - Florent Ntsiba reçoit le rapport de l'ex-Maison militaire

Le document a été remis au directeur de cabinet du chef de l'Etat, le 25 janvier à Brazzaville, par le secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Baptiste Ondaye. Il fait l'état des lieux du personnel et de la logistique de l'ancienne structure.

Elaboré par une commission spéciale, le rapport transmis au directeur de cabinet du chef de l'Etat a pris en compte cinq axes principaux, dont les plus essentiels concernaient le personnel et la logistique.

En ce qui concerne le personnel, le texte a relevé que la Maison militaire du président de la République, créée en 1998, comptait officiellement deux cent un agents. Ceux-ci, dont douze sont déjà admis à la retraite, provenaient des ministères de la Fonction publique, de la Défense nationale et de l'intérieur ; du commandement de la Garde républicaine ; de la direction de la sécurité présidentielle. Ils seront renvoyés dans leurs administrations d'origine.

S'agissant de la logistique, la commission a fait le point du matériel technique, des véhicules et des infrastructures dont certaines seront rétrocédées aux administrations concernées. C'est notamment le cas des locaux de l'ancienne Radio-Congo.

Recevant le rapport, le ministre d'Etat, directeur de cabinet du président de la République, a tout de même reconnu et salué les loyaux services que cette structure a rendus à la nation. « La décision mettant fin aux activités de cette structure ne traduit nullement un quelconque désaveu graduel ou fantaisiste de celle-ci et de ses animateurs. Bien au contraire, la Maison militaire a vécu et rendu de bons et loyaux services. Elle a accompli avec beaucoup de compétence et de technicité les missions qui lui étaient dévolues. J'accuse solennellement réception des différents effets qui m'ont été remis ce jour et rendrai compte au chef de l'Etat », a conclu Florent Ntsiba.