Congo-Kinshasa: Taux de change contesté par les étudiants - Unikin - Steve Mbikayi ramène le calme

Le Ministre de l'ESU, Steve Mbikayi, a, aussi, appelé les étudiants au calme. Dans la matinée de ce jeudi à l'UNIKIN, il y a eu des échauffourées entre les étudiants et la police universitaire, tous les documents de la police universitaire ont été consumés par les étudiants. Bilan, deux blessés, un blessé par balle, l'autre par gaz lacrymogène. Ils sont aux cliniques universitaires. Plusieurs arrestations, mais les arrêtés ont été libérés. Après le verdict prononcé par le Ministre de l'ESU, Steve Mbikayi, pour décanter la situation, les étudiants de l'Université de Kinshasa ont poussé un ouf de soulagement. "Nous remercions sincèrement le Ministre Steve Mbikayi pour avoir été là le plus tôt que possible pour plaider en notre faveur. Nous avons des parents fonctionnaires qui sont payés en Francs Congolais au taux de change de 920 FC le dollar, tandis qu'on veut nous imposer de payer les frais académiques à 160 FC le dollar, ce qui ne pourra pas être possible aux yeux de tous les étudiants de l'Université de Kinshasa" ont-ils indiqué.

