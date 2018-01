Congo-Kinshasa: 2018 - L'UE tient à l'organisation des élections en RDC

Ainsi, elle est disposée à appuyer le processus électoral en RD. Congo car, c'est la porte de sortie et un moyen pour que la transition se passe dans des bonnes conditions et d'une manière paisible.

D'entrée de jeu, l'Ambassadeur de l'Union Européenne a souhaité les meilleurs vœux de prospérité et de santé à l'assistance. Ce, avant de présenter les membres de son équipe, chacun suivant sa fonction respective. A l'entendre, c'était une occasion de renforcer les relations entre l'UE et la presse. Son institution, dit-il, a un œil trop regardant sur la presse car, le développement d'une nation dépend du quatrième pouvoir qui est la presse. En outre, il a souligné que l'Union Européenne tient à l'organisation des élections cette année telles que prévues par le calendrier de la CENI. L'Union Européenne souhaite que la période transitoire se déroule sans tension. Raison pour laquelle, elle plaide pour la mise en œuvre intégrale et complète de l'Accord de la Saint-sylvestre. Dans le même esprit, l'UE souhaite qu'il y ait un accord entre toutes les forces politiques, y compris la société civile pour une alternance apaisée en RD. Congo.

