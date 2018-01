Congo-Kinshasa: Projet de loi sur le tourisme - Parlement - Divergences aplanies, le Sénat adopte!

Réunis ce jeudi 25 janvier 2018 au Sénat, les élus des élus ont adopté le projet de loi portant principes fondamentaux relatif au tourisme.

Ce, après la présentation convaincante du rapport y afférant par la Commission mixte paritaire environnement, ressources naturelles et tourisme portant aplanissement des divergences apparues lors de l'examen et l'adoption dudit projet de loi à la Chambre haute du Parlement. En tout cas, tous les 61 Sénateurs présents à cette séance plénière ont, sans douter, voté "oui". Le Président du Sénat, Léon Kengo, lui, a de ce fait, salué les Honorables Sénateurs pour avoir adopté ce projet de loi.

En effet, ce projet de loi n'a pas été adopté en des termes identiques. Ainsi, les Bureaux des deux Chambres du Parlement de la République, avait mis en place une Commission mixte paritaire, justement, pour aplanir ces divergences et de proposer un texte unique, conformément à l'article 135 de la Constitution.

Il sied de dire que ce texte a été déjà adopté au Sénat depuis le 10 janvier 2018, mais en des termes divergents avec l'Assemblée nationale. De ce fait, il a été transmis à la Commission Mixte Paritaire Environnement, Ressources Naturelles et Tourisme du Parlement, pour aplanissement des points divergents. Mais alors, selon ladite Commission Mixte Paritaire, le texte du Sénat et celui de l'Assemblée nationale n'ont pas présenté de divergences majeures. Celles-ci ont plus porté sur la forme que le fond, a laissé entendre la Commission.

Face aux Sénateurs, elle a soutenu avoir bénéficié du concours technique des membres des Cabinets politiques ainsi que des cadres et Agents de l'Administration de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le secteur du tourisme en RD. Congo était jusqu'avant l'adoption du présent projet de loi, organisé par des dispositions légales et réglementaires disparates ne ciblant que certains domaines. C'est ce qu'a dévoilé la Commission mixte paritaire. Il s'agit, entre autres, de la loi n°78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agences des voyages en République du Zaïre, la loi n°78-015 du 11 juillet 1978 portant statut des établissements hôteliers au Zaïre et l'ordonnance n°79-231 du 16 octobre 1979 fixant les conditions générales de construction, d'aménagement et d'exploitation des établissements hôteliers au Zaïre.

La présente loi vient combler cette lacune en dotant la République d'un cadre légal cohérent, régentant l'ensemble de l'activité du tourisme, pour sa promotion et son développement, a rassuré la Commission s'y penchant. Parmi des innovations qu'apporte cette loi au pays, il y a lieu de noter qu'elle intègre les instruments juridiques internationaux ratifiés par la RD. Congo; elle établit les liens de collaboration en matière de tourisme entre le Gouvernement et les provinces, conformément à la Constitution du 18 février 2006, tel que modifiée à ce jour, qui institue une forte décentralisation politico-administrative du pays; elle vient clarifier le mode de fonctionnement du secteur du tourisme; elle met un accent particulier sur l'aspect incitatif de l'action Pouvoir central et des provinces concernant la promotion de l'investissement et le développement du partenariat public-privé, le tourisme durable, l'accessibilité universelle et l'amélioration de l'offre touristique; et enfin, elle donne des orientations sur les mesures de facilitation à prendre par le Gouvernement, pour moderniser et simplifier les formalités d'entrée, de séjour et de sortie.