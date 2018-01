Congo-Kinshasa: Le mariage - Quelle image représente-t-il encore aujourd'hui dans notre société ?

La question vaut son pesant d'or. La liesse qui accompagne souvent la cérémonie nuptiale démontre la place qu'occupe le mariage dans notre société en déliquescence. Parce que le vœu prononcé à cette occasion engage les nouveaux mariés, quoiqu'il arrive et quoiqu'il en coûte, à rester ensemble toute la durée de leur vie.

Fort malheureusement, ce nouvel embarquement va traverser un fleuve tumultueux pour atteindre l'autre rive et ainsi donner un sens à la dernière partie du vœu : «Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Mais alors, combien de couples tiennent parole ? Cependant, depuis que le monde existe, des millions de couples se sont créés ; ils ont fait leur temps mais ils ont fini par disparaître.

Mais pourquoi certains mariages se sont-ils maintenus et ont-ils résisté à l'usure du temps pendant que d'autres n'ont vécu que l'espace d'un matin ? Est-ce que ce phénomène serait-il lié à la manière dont la plupart d'entre-nous comprennent ce terme « mariage » ? Quelle est la vraie idée qu'on se fait alors du mariage ?

Le constat est qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes se décident de cohabiter sous le même toit sans s'être légalement mariés, c'est-à-dire, sans avoir payé ni la dot, ni célébré le mariage civil. Dans ce lot, on retrouve des unions ayant accompli parfois des dizaines d'années et engendré plusieurs enfants.

Pourtant, au cours de l'histoire, le mariage en tant que concept, a connu des épisodes. Il a évolué dans son acception par rapport à ce qu'il était au tout début de l'existence humaine. Reconnu comme une union entre deux personnes de sexe opposé, cette définition peine à survivre aujourd'hui à cause justement de divers courants de pensée. Qu'il s'agisse des chrétiens, des musulmans, des hindouistes ou toute autre religion, le mariage est diversement compris et interprété.

Voilà pourquoi, les valeurs qui le caractérisent ont totalement disparu pour laisser libre cours à des comportements dépravés. Alors que ces valeurs sont : la stabilité, le sérieux, la fidélité et l'attachement aux coutumes.

Aujourd'hui, se marier est devenu un fait divers si pas banal, et cela n'a plus le même contenu pour tout le monde à tel point que nous vivons l'inversion des valeurs. Les mariés veulent abandonner le navire en pleine traversée pour le livrer aux pirates qui s'y donnent à cœur joie. Les schismes que connaît le mariage trouvent, généralement, leurs défenseurs acharnés au sein même des organisations religieuses, lesquelles, de par leur nature, disent servir le fondateur de cette institution qu'est le mariage, l'Eternel ou Allah. Sinon, comment expliquer que pour donner une bonne coloration à toutes les pratiques douteuses qu'on recourt souvent aux autorités religieuses ? Mais que des exemples de divorce, de polygamie, d'homosexualité ne voient-on pas auprès des leaders religieux !

Le mariage dans le passé

Avant de connaître le point de vue de la société dans laquelle nous vivons, il y a lieu d'évoquer tout d'abord le fait que le premier mariage fut celui qui avait uni dans le jardin d'Eden, en Orient, le premier homme, Adam, et la première femme, Eve, les premiers géniteurs de la race humaine. Cette union fut possible par le fait du seul Créateur de la vie, du mouvement et de l'être, tel que cela ressort du livre sacré (Genèse 2 : 22-24). Il ressort du même contexte que le but poursuivi par l'union de ces deux êtres n'était autre que la procréation avec comme projection, la perpétuation de la race humaine.

Certains ont, d'ailleurs, la nostalgie du passé ; parce que, disent-ils, les unions conjugales arrangées dans nos coutumes se portaient bien. On y trouvait la paix et l'assurance que le vœu nuptial ne serait pas trahi. Cela paraît vrai mais ce n'était pas une réussite à tous les coups. Très souvent, le consentement des époux était vicié par ce qu'imposait la volonté du chef de famille alors que c'est l'une des conditions de fond pour qu'un mariage soit valide. Dommage que de nos jours, les réussites du passé soient rangées dans les annales de l'histoire pour ne plus faire recette.

Le concept Mariage aujourd'hui

Selon le Petit Larousse Grand Format 2003, le mariage est cet acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par des dispositions juridiques en vigueur dans leur pays. La Bible qui renferme les écrits sacrés évoque dans ses colonnes le fait qu'au début de l'histoire de l'humanité, Dieu avait uni deux personnes de sexe opposé. Ceci permet de dire que dès le départ, le mariage était conçu comme une union existant entre deux personnes : l'homme et la femme.

La difficulté aujourd'hui est que cette conception est vraiment battue en brèche pour laisser place à une idée floue capable de jeter le doute dans les esprits. Le dictionnaire disponible sur internet défini le mariage comme une union de deux personnes reconnue de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement, dans le but de s'unir à vie en formant un couple. Par extension, le mariage est donc cette union de deux personnes de sexe quelconque ; voilà pourquoi dans les usages courants, on parle des mariages arrangé, blanc, gris pour tous, de convenance ou de raison.

La société Rd. congolaise et la modernité

La société congolaise ressemble aujourd'hui à un avion ayant décollé de l'aéroport pour une destination inconnue avant de se perdre des radars sans avoir aucune autorisation d'atterrir. A la recherche de la modernité et de liberté, notre société pour avoir abandonné sa propre coutume, n'a pas réussi à faire un bon choix. Sans identité aucune, elle est perdue dans une culture sans nom. Et pourtant, chaque peuple trouve dans ses coutumes et traditions, son identité propre. Lesquelles constituent un canal par lequel celui-ci s'exprime et exporte sa culture. Mais ces coutumes, tout en étant un moyen d'expression, ont des aspects positifs et négatifs. Seulement voilà que notre société n'a pas bien joué en jetant dans la poubelle ce qui ne convenait pas avec l'évolution du monde épris de liberté et de justice et conserver ce qui est bon.

En République démocratique du Congo, un petit regard en arrière renseigne que nos traditions ont influencé de façon significative nos mentalités. Il sied de noter qu'à la création de l'EIC (Etat Indépendant du Congo) au 1er juillet 1885, et dans le souci de favoriser une certaine paix sociale, le colonisateur s'est trouvé obligé d'être conciliant en avalisant l'existence de la coutume à coté du droit écrit qui allait servir de base légale pour réglementer les rapports entre tous les membres de la société. Ainsi, a vu le jour un droit consacrant la coexistence du droit coutumier et le droit écrit issu du droit Belge. Dans la charte coloniale de 18 août 1908 il fut consacré officiellement l'existence légale du droit coutumier régissant le statut de non immatriculés et les étrangers.

«La tradition, écrit Laurent Mutata Luaba dans son livre « La protection du droit à la sexualité responsable », (édition du service de documentation et d'études du Ministère de la Justice et de Garde des sceaux, Kinshasa, 2009, p. 82), désigne des souvenirs collectifs référant aux traces que les évènements du passé ont laissés dans la mémoire des humains. Il poursuit en disant que la tradition se veut un héritage, d'autant qu'elle se pose comme une somme des pratiques sociales, des codes moraux, des croyances des normes esthétiques, des réalisations artistiques... , qu'une communauté humaine accumule patiemment au cours de l'histoire et considère comme étant devenu son principal cadre de pensée et de référence.

La tradition est aussi un projet, c'est-à-dire, le lien par excellence ou cette communauté se pense, se projette et fonde son devenir en s'assurant de sa permanence à travers des générations successives par la mise sur pied d'institutions sociales, culturelles, politiques ou administratives chargées de le perpétuer ».

Leroy Kangulumba Zola dit dans son cours de l'évolution du Droit de Famille (3ème Graduat de Droit, Ulimat 2014-2015, inédit) que selon le droit coutumier, le mariage était un contrat par lequel le chef de famille, agissant au nom et pour le compte de cette dernière, engage une jeune femme avec ou sans son consentement et sur laquelle il exerce la puissance paternelle dans les liens conjugaux avec un homme, membres d'une autre famille, représentée par son chef et moyennant paiement de la dot. Il y a lieu de comprendre par là à quel point nos traditions influaient sur la famille. Le mariage était donc une affaire de famille et, l'époux et l'épouse étaient rarement consultés et souvent, ils se trouvaient devant une situation de fait.

En Orient, l'union d'un homme et d'une femme était une affaire qui concernait non seulement la famille, mais la tribu et voire même la communauté patriarcale toute entière à cause du fait qu'elle pouvait avoir des conséquences sur la tribu. Les parents prenaient des dispositions pour que le projet puisse se matérialiser mais à la différence avec nos coutumes, il arrivait parfois que le consentement des époux était pris en compte, donc tout le monde y veillait.

Le fait que notre société ait été enfermée longtemps dans les traditions qui ne laissaient que peu ou pas de place au consentement, c'est-à-dire à la liberté de chacun des acteurs du couple à former d'exprimer leur sentiment, est-il aujourd'hui ce qui cause la perte de la plus vieille institution qu'est le mariage de sorte qu'elle soit devenue quelque chose de banal ? Ou peut-on penser que le métissage culturel, le déplacement des populations, le voyage de découverte d'autres civilisations ont contribué à donner une image peu flatteur du mariage aujourd'hui ? Ou encore, peut-on penser que la société moderne, assoiffée d'une grande liberté et des sensations nouvelles, veut trop s'émanciper et laisser de coté ce qui peut être considérée comme des règles morales et ainsi jouir de son libre arbitre sans être gênée ?

Le Droit comme (un ensemble de règles édictées par une autorité compétente pour régir les rapports entre les citoyens d'une communauté et dont l'inobservance entraîne des sanctions) a beaucoup évolué notamment en matière de famille et de façon précise sur le mariage. Ainsi, aux termes de l'article 330 du Nouveau Code de Famille, il est disposé que le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution dont déterminés par la présente loi cfr art. 330 NCF.

De cette loi (Nouveau Code de la Famille), on peut déduire que le législateur dans sa vision, entrevoit le mariage comme une institution stable et durable ayant pour objectif, de perpétuer l'espèce humaine. Mais pour être valide, le mariage devait remplir les conditions de fond et de forme ; et parmi les conditions de fond, il y a le consentement (art. 351, 352, 361 NCF). Le consentement pris dans ce cadre, c'est le fait pour les futurs conjoints de donner leur accord, d'approuver, d'acquiescer, c'est-à-dire, d'accepter librement et sans contrainte qu'on est d'accord de s'unir avec un homme comme mari ou avec une femme comme épouse, dont le consentement est un accord, une approbation.

Malgré l'existence de toute cette armure juridique, notre société n'échappe pas à la forte influence du monde moderne et de nos traditions qui continuent à affaiblir le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes comme les femmes se marient comme s'ils se rendaient au marché. Pourquoi fait-on cette affirmation ? C'est justement parce qu'une personne qui s'en va faire du shopping sait pertinemment bien qu'elle va rentrer après ses courses. Et c'est de la même manière que beaucoup de nos contemporains se conduisent ; les futurs mariés gardent encore sur leurs téléphones des numéros des anciens copains et copines voire ceux des autres prétendants en se disant « on ne sait jamais ; peut-être que je serai de retour après une semaine, ou peut-être après une année ; alors il faut garder le contact ».

Le mariage vu par nos contemporains

A la question de savoir « Que comprenez-vous par Mariage ? », la réaction de beaucoup de nos contemporains démontrent qu'ils n'ont pas une compréhension claire et précise du mariage. Voici ce que disait le Révérend Butterfield de New-York : « Dès le début de ma carrière, j'ai compris que malgré leur amour sincère et leurs excellentes intentions, la plupart des jeunes couples qui viennent se présenter devant l'autel sont des illettrés du mariage ». Un échantillon de quelques réponses tirées de son livre sur les couples renseigne que selon plusieurs personnes, le mariage est une addition des problèmes, une soustraction de liberté, une multiplication des responsabilités, une division des biens ou soit qu'il est la seule guerre au monde où deux ennemis sont autorisés à passer la nuit sur un même lit.

Chacun de nous peut déjà se faire une idée du mariage sur base de l'échantillon présenté et tirer une conclusion qui n'est pas difficile à trouver sur la cacophonie qui gangrène le concept mariage et partant, comprendre pourquoi des phénomènes étranges étranglent cette institution notamment le cas de l'union libre connue sous l'appellation « Yaka tovanda », traduisez « Viens résider avec moi ». La porosité des confidences conjugales, le phénomène « Djenda », «Mouchina » et tant d'autres, tout est parti et part du fait de la conception erronée si pas faussée que l'on a du mariage.

Peut-on tirer d'une même source une eau douce et amère ? Demande un sage. Nous sommes tous d'avis que non. Jamais un chien ne peut engendrer un chat. Il est vrai que si au départ nous n'avons pas une idée claire et précise du mariage, ce qui suivra ne peut être que le chaos. L'image que présentent aujourd'hui les couples mariés laisse à penser que cette institution est vraiment menacée. Plusieurs couples ne font plus rien ensemble ; ils ne le sont plus que de nom. Ils ne parlent pas le même langage mais vivent la discordance dans beaucoup de points. Appelés pourtant à évoluer ensemble, ils marchent en ordre dispersé.

Quel exemple allons-nous léguer aux générations futures ? La famille, cellule de base d'une nation, sa fondation demeure le mariage, cette union de deux personnes. Mais que des foyers polygames ou homosexuels ; que des foyers brisés à cause de l'ivrognerie ou de l'adultère ; que des foyers dont papa et maman vivent en séparation des corps... Ceci devrait interpeller les couples afin qu'ils s'améliorent et s'amendent de manière à avancer vers un futur meilleur.