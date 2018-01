Congo-Kinshasa: Mauvaise odeur !

opinion

Toutes les déclarations enregistrées du côté des autorités aussi bien ecclésiastiques que des laïcs relève, selon un des caciques de la Majorité, de l'hyperbole politique. L'important, à son avis, n'est pas de s'adonner à la comptabilité macabre du nombre des morts.

Mais, par contre, de revenir sur le sens de responsabilité partagée, quant à la tenue des marches alors que les conditions, pour les organisateurs, d'encadrer les personnes mobilisées ne sont pas réunies. André-Alain Atundu Liongo, Porte-parole de la Majorité, paraphrasant Joseph Kabila, est revenu, tous ces derniers temps, sur l'idée des élections dont l'imminence de leur concrétisation devient irréversible. Il réaffirme, à qui veut bien l'entendre, l'attachement de sa famille politique à l'avancée du processus électoral, selon le calendrier qui, depuis le 5 novembre 2017, avait été publié par la Centrale électorale, sous la férule du très contesté dans les rangs de l'Opposition, Nangaa Yobeluo. Déjà, hier, Martin Fayulu, dans sa fougue légendaire, ne s'est pas empêché de donner des premiers signaux d'une nouvelle vague de contestations qui tendrait à rabrouer le fichier électoral, alors que d'ici le 31 janvier 2018, la CENI s'apprête à en officialiser le contenu.

Pinces sans rire, le leader de l'Ecidé, devenu, par la magie du bal des chauves, une des figures proues de l'aile dure du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, hausse le ton. Il planche, en effet, sur l'acception d'un audit rapide et sérieux de ce fichier électoral, avant d'exiger, comme il fallait s'y attendre, qu'on revienne à la redynamisation de la CENI, avec pour conséquence immédiate, la requalification de la structure actuelle aux exigences de l'inclusivité aux fins de garantir la fiabilité des résultats et, même, dans une certaine mesure, le contrôle mutuel, gage de la démocratie dans le respect du choix du peuple souverain, lors des prochaines joutes électorales. S'il fallait laisser courir une telle idée, il va sans dire que cet audit, pourtant, prévu en son temps, lors des discussions directes, officiées par les Evêques, au Centre Interdiocésain, se présente, ce faisant, comme une nouvelle écharde sur le chemin de ce laborieux et coûteux processus électoral.

Mais, la donne de Laurent Monsengwo ouvre, par ailleurs, une autre parenthèse lorsqu'il enfonce le clou, dans cette nouvelle et ténébreuse affaire de l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre, du moins, dans son volet décrispation politique, pour éviter que le Congo, jadis, oasis de paix et terre d'hospitalité, ne se mue en une prison à ciel ouvert. Allusion faite, faut-il le croire, à toutes les altercations qui, au cours de différentes marches et actions de rue, ont ponctué le difficile dialogue "peuple-policiers".

De toute évidence, de tous ces discours acérés et des déclarations épistolaires ou, à la limite, incendiaires, que doit-on espérer, pour sauver le processus électoral ? Aux coups de poignard des uns, ce sont des coups des pilons que les autres donnent. Des peaux de banane, des pièges ou autres accusations ne sont-ils pas loin de convaincre ceux qui pensaient que les politiciens, qu'ils soient verts ou rouges, restent les mêmes ? Pour autant qu'ils sont accrochés à leurs tubes digestifs, à leurs intérêts partisans. Vraisemblablement, seul, le pouvoir, les intéresse au plus haut point. Pour le reste, c'est-à-dire, le peuple, c'est le cadet de leurs soucis. Décidément, la mauvaise odeur de la guerre des nerfs à celle des biceps, monte déjà dans les narines. Dans ce contexte d'incertitude totale, comment se moucher ?