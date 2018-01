Congo-Kinshasa: Code minier - Les Sénateurs adoptent !

Après plusieurs jours de travaux en commission, c'est le mercredi 24 janvier 2018, que les Sénateurs ont finalement, adopté article par article, le nouveau Code minier en République Démocratique du Congo.

Ce, après que la Commission ECOFIN et de la Bonne Gouvernance du Sénat ait présenté le rapport relatif à l'Examen et adoption de ce projet de loi, modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. En tout cas, la Commission a balayé toutes les préoccupations soulevées par certains honorables sénateurs séance tenante, avant de passer au vote de ce projet de loi. Ce n'est qu'après avoir ajusté et recadré certains points relatifs à ce projet de loi, que 59 sénateurs sur les 62 qui ont répondu présent à cette séance plénière, ont voté oui, quand 3 ont librement choisi de s'abstenir.

Code minier...

Face aux Sénateurs, Martin Kabwelulu, Ministre des mines de la RD. Congo, précisait dans son intervention du vendredi 5 janvier 2018, que le présent Code minier, alors innové, vise, entre autres, l'accroissement du niveau de contrôle de la gestion des titres miniers et du domaine minier; repréciser les éléments relatifs à la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises minières vis-à-vis des communautés affectées par les projets miniers; revoir au mieux, les intérêts de l'Etat et de ces entreprises, le régime fiscal, douanier et de change; et aussi, assurer l'émergence de la RD. Congo et son développement durable à partir de ses ressources du sol et du sous-sol.

A l'en croire, le Gouvernement vise, à travers ce code minier, de faire du secteur minier un véritable moteur de développement du pays où l'Etat, les investisseurs et les communautés locales vont tous tirer un profit équitable de l'exploitation minière, dans un contexte gagnant-gagnant, étant donné le caractère essentiellement incitatif du Code minier en ce qui concerne le paiement à l'Etat des droits proportionnels en cas de cession d'actif minier, prévu actuellement à 1%. Il sied de signifier que, dans ce code minier innové, les taux des parts du capital social à céder à l'Etat par la société requérante d'un permis d'exploitation passent de 5 à 10%.

Mais alors, en cas de cession de permis d'exploitation à une société, la part du capital de l'Etat doit suivre le permis d'exploitation cédé, lit-on, dans le rapport de la Commission ECOFIN. Par ailleurs, le nouveau Code minier précise les éléments relatifs à la responsabilité sociale et environnementale vis-à-vis des communautés affectées par les projets miniers. Ce texte indique, en outre, que le renouvellement du titre ne se fera qu'une seule fois jusqu'à l'épuisement du gisement pour permettre aux exploitants de terminer un gisement, mais aussi, le rapatriement de 60% des recettes d'exportations pour les sociétés qui n'ont pas terminé l'amortissement de leur financement et de 100% pour celles ayant déjà amorti leur financement.

Avis des entreprises minières

La chambre des mines a saisi l'opportunité lui offerte par la Commission ECOFIN et de la Bonne Gouvernance du Sénat, pour souligner qu'elle est engagée à œuvrer aux côtés de l'Etat congolais et des communautés locales pour l'émergence d'un secteur minier compétitif, incitatif et équitable, en faveur de la RD. Congo. De ce fait, elle a soumis à la Commission ses observations sur les modifications majeurs concernant notamment : la clause de stabilité, le taux et à l'assiette de la redevance minière, l'exclusivité de la sous-traitance, l'augmentation des actions non diluables de l'Etat, la combinaison de plusieurs modifications à caractère fiscal, douanier et parafiscal modifiant totalement le profit du revenu prévisionnel du projet, et l'introduction de la notion de "super profit". Dans le cadre d'une approche participative, la Commission a reçu les propositions de ladite Chambre des mines, qu'elle a examinées tout au long de ses travaux en présence même des intéressés.