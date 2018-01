Sénégal: Une grève des mototaxis perturbe le trafic routier à Tambacounda

Moustapha Konté souligne que de nombreux chômeurs, dont des pères de familles et des bacheliers, sont venus gagner leur vie en exploitant des mototaxis à Tambacounda. "A part l'unique usine de la Sodefitex et les bananeraies, aucune entreprise n'offre du travail à Tambacounda", se désole-t-il.

"On nous a demandé des casques, nous nous sommes exécutés puisqu'il y va de notre propre sécurité. La mairie nous a demandé encore de payer une taxe mensuelle, on s'en acquitte aussi. Et hier, vers 13 heures, les gendarmes ont immobilisé les motos pour défauts de permis de conduire, d'assurance et de carte grise", expliqué Moustapha Konté, l'un des manifestants.

Les manifestants ont barré plusieurs artères de la ville à l'aide de blocs de pierres, de troncs d'arbres et de pneus brûlés, occasionnant de grosses colonnes de fumée. Ils ont également vidé les écoles, collèges et lycées de leurs élèves.

