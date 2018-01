Afrique de l'Ouest: Financement de l'habitat en Afrique de l'ouest - La SFI veut mobiliser plus de 25000 milliards FCFA

"LAid intensifie ses engagements en Afrique, notamment à travers des initiatives qui contribuent à réduire les risques pour les investisseurs privés," a dit Axel van Trotsenburg, vice-président, de la Banque mondiale pour le financement du développement. "L'approche innovante de la Sfi a pour but de stimuler les investissements, même dans les environnements les plus difficiles, et de créer de nouveaux marchés en Afrique."

«La Sfi cherche à développer d'davantage ses opérations dans les pays à faibles revenus. Pour cela, nous devons déployer de nouveaux outils et de nouvelles approches pour mobiliser des capitaux," a dit le directeur général de la Sfi, Philippe Le Houérou. "Grâce aux instruments qu'offre le Guichet Sfi-MIGA de promotion du secteur privé, nous pouvons créer des marchés de même qu'améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations - dans le cas présent, en offrant un habitat à coût abordable à des milliers de familles."

L'investissement permettra à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Uemoa (Crrh-Uemoa) d'allonger la maturité des obligations qu'elle émet. La Crrh, une institution sponsorisée par la Banque ouest africaine de développement (Boad), offre des solutions de refinancement hypothécaire aux banques dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) - le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

La Société financière internationale (Sfi), filiale du groupe de la Banque mondiale, a annoncé un investissement de neuf millions de dollars qui vise à faciliter la mobilisation de ressources à hauteur de 500 millions de dollar (plus de 25000 milliards Fcfa) pour accroître le financement de l'habitat dans huit pays d'Afrique de l'Ouest au cours des quatre années à venir. C'est la première fois qu'IFC utilise cette solution novatrice pour créer des marchés et des opportunités dans des pays à faibles revenus.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.