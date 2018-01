Sénégal: Drame de Boffa-Bayotte - Salif Sadio rejette toute implication du Mfdc

« Donc, ils avertissent les éléments de l'armée qui ont une hiérarchie qui les commande », a fait constater le chef du front nord du Mfdc. Par ailleurs, Salif Sadio a dénoncé les opérations de ratissage de l'armée qui ont été déclenchées quelques heures après le massacre de Boffa-Bayotte par des hommes armés. Mais, il s'est empressé de préciser que « ces opérations de ratissage ne mettent pas encore en cause le processus de paix et les accords signés à Rome sous l'égide de la Communauté Saint-Egidio ».

Selon Salif Sadio, qui s'exprimait hier à travers une radio privée de Ziguinchor, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance n'a rien à voir avec ce drame de la forêt de Boffa-Bayotte. « Le Mfdc n'est ni de près ni de loin mêlé à cette tuerie », a affirmé M. Sadio. Ce chef de guerre, très influent dans le mouvement irrédentiste, notamment au plus fort du conflit armé en Casamance, a tenu à faire remarquer que des gens qui s'adonnent à la coupe illicite de bois, à la fabrication de charbon de bois et au ramassage de bois mort dans la forêt, ont l'habitude de déposer une pièce d'identité auprès du cantonnement militaire proche de la forêt avant d'y entrer.

. Ce jour-là, vers 14 heures, des hommes armés ont froidement abattu des jeunes, adultes et vieux qui s'adonnaient à la coupe illicite de bois, à la fabrication de charbon de bois et au ramassage de bois mort dans la forêt classée de Bayotte-est (Ziguinchor) communément appelée forêt de Toubacouta. Au total, 14 corps sans vie ont été retrouvés et 6 blessés graves.

