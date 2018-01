Congo-Kinshasa: La "Maison Schengen" de Kinshasa sera fermée

L'UE, tout comme la grande majorité de la communauté internationale, a condamné, la violente répression des manifestations du 31 décembre 2017, et celles du 21 janvier 2018 à Kinshasa et dans les autres villes de l'arrière-pays.

Cette montée de tension entre la RDC et son ex-puissance coloniale vient de franchir un autre palier, qui risquerait d'envenimer les relations dejà en dents de scie entre les autres Etats membres de l'Union européenne et Kinshasa.

Idem pour le Léonard She Okitundu, le ministre des Affaires étrangères congolais, qui n'a pas souhaité faire plus de commentaires.

"Nous sommes en face d'un gouvernement qui est totalement en déphasage avec les questions essentielles des aspirations de son peuple. Le peu qui reste et qui s'obtient à partir de la communauté internationale est en train d'être brisé par le gouvernement. Et les européens ne devraient pas se laisser faire, de telle sorte que finalement, la victime, en définitive, ne soit que le peuple congolais", a déclaré l'avocat et militant des droits de l'Homme Sylvain Lumu.

La réaction des autorités congolaises est une "fuite en avant", visant à masquer les vrais problèmes de la RDC, le manque de démocratie et d'Etat de droit, rétorque le directeur exécutif de l'Institut Alternative et initiative citoyenne pour la gouvernance démocratique.

"Ce qui fera le plus mal, c'est le fait qu'il y aura du personnel belge qui va devoir quitter le Congo comme au niveau de cette agence de coopération belge", a tenté de justifier Tryphon Kin-Kiey Mulumba, ancien ministre congolais des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies. "Mais en termes de service de visa, les Congolais se rendront toujours dans les pays de Schengen lorsqu'ils auront le visa. Fondamentalement, rien ne change, même en ce qui concerne la Belgique pour cette question de visa", a ajouté le membre du bureau politique de la majorité présidentielle qui fut le dernier ministre de l'information du Maréchal Mobutu Sese Seko, avant sa chute en 1997.

