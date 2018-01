Cote d'Ivoire: Hambol - Konaté Ibrahim Kalil, nouveau président du conseil régional

C'est une annonce qui a réjoui antiquaires, galeristes et muséologues africains ! Le 28 novembre dernier,… Plus »

Après la remise officielle des documents, Nassa Dakoury a présenté le président Konaté Kalil à la population et l'a ensuite invité à travailler dans l'unité et la cohésion avec les filles et fils de la Région pour que le Hambol se développe pour le bonheur de tous.

Le conseil régional du Hambol a un nouveau Président, en la personne de Konaté Ibrahim Kalil. La passation des charges a eu lieu, mardi dernier, sous la supervision de Nassa Dakoury, Inspecteur des services de l'administration du territoire, représentant de la Tutelle, entre Touré Kélétigui représentant le président sortant, Jean-Louis Billon Konaté Ibrahim Kalil, le tout nouveau président du conseil régional du Hambol, dans l'enceinte de ladite institution. C'était en présence du préfet de région, préfet du département de Katiola, Zamelé Jean-Baptiste Kouamé et des autorités coutumières et religieuses.

