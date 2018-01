Cote d'Ivoire: Distinction - 15 agents de Nas-Ivoire décorés

Stéphanie Aka, chef de cabinet, représentant le ministre des Transports, a également félicité Nas-Ivoire pour le travail abattu en si peu temps et les récipiendaires pour ces nombreuses années passées au service de la nation. Avant de leur souhaiter une bonne retraite.

Ils sont 15 agents (administration, frêt, moyens généraux) du National aviation services-Ivoire (Nas-Ivoire) qui ont reçu des médailles d'honneur du travail. C'était ce jeudi 25 janvier 2018, à Abidjan-Marcory, en présence d'Ahoua N'Doli Théophile, inspecteur général d'Etat. Parmi eux, 9 ont reçu le Grand Or (35-39 ans) ; 3 Or (30-35 ans) et 3 Vermeille (25-30 ans).

« Cette cérémonie consacre les mérites et les valeurs attachées au travail. C'est aussi un moment de convivialité », a affirmé Bolou Bagaté, inspecteur général, représentant Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.

Selon lui, cette cérémonie de décoration témoigne que le monde du travail ne s'exprime pas seulement en termes de revendications des droits et privilèges, mais c'est aussi le partage de joie et de bonheur. Aussi dira-t-il, « cette action s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara qui veut donner au développement un visage humain et social ».

Stéphanie Aka, chef de cabinet, représentant le ministre des Transports, a également félicité Nas-Ivoire pour le travail abattu en si peu temps et les récipiendaires pour ces nombreuses années passées au service de la nation. Avant de leur souhaiter une bonne retraite.

« A travers cette décoration, c'est Nas-Ivoire qui est honorée. C'est aussi le couronnement d'une carrière bien remplie. Bon vent dans la retraite », a déclaré Julie-Ann Walmsley, directrice générale de Nas-Ivoire. Elle a saisi l'occasion pour rappeler l'importance de l'assistance en escale dans l'espace aéroportuaire, surtout après l'obtention de l'agrément Izago par Nas-Ivoire qui lui permet désormais d'exercer son activité en toute liberté.

Au nom des récipiendaires, Ettien Koua (formateur) a exprimé sa gratitude à l'employeur qui a reconnu leur mérite après tant d'années passées à Air Afrique et par la suite. « Partir c'est mourir un peu mais nous pensons avoir laissé un digne héritage aux générations à venir », s'est-il réjoui.

Née en septembre 2O15, sur les cendres de la défunte Air Afrique, Nas-Ivoire a en charge l'assistance en escale de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny: l'assistance administrative au sol et la supervision, l'assistance des opérations aériennes et des équipages, l'assistance pour les opérations en piste...