Cote d'Ivoire: Anyama - Les femmes encouragent les actions de développement

il viendra à Abidjan, pour faire part de son projet, plus en détail, au Président de la… Plus »

Pour lutter contre l'insécurité, un poste de police est construit au quartier Belle ville. Tout comme, un centre de santé et un marché moderne couvert sont en cours de réalisation à Anyama Ran Extension. Par ailleurs, des permis de conduire et des prises en charge scolaire sont octroyés à des jeunes.

Dans son adresse, Akpi Odette, présidente de cette organisation, a salué les actions de développement du conseil municipal. Elle a mis l'accent, entre autres, sur l'assainissement et le désenclavement des quartiers à travers la construction de ponts à piétons, notamment à Dallas, Anyama Gare et Schneider ainsi que les reprofilages lourds ou légers des rues de la ville et des villages. Il y a également, la réhabilitation, la construction des classes et l'équipement en tables-bancs dans certaines écoles, la réalisation de cantines, l'extension du réseau électrique.

