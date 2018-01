Mali: Il faut renforcer le partenariat avec l'ensemble des animateurs du marché des titres publics

II reste persuadé que cette rencontre renforcera davantage la confiance entre le trésor public et les acteurs du marché. Enfin, Dr. Boubou Cissé exhorte la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique à persévérer davantage dans la mobilisation des ressources afin de faire des émissions du mali au titre de cette année 20018 un véritable succès.

Par ailleurs, Dr. Boubou Cissé a souligné que l'année 2017 fut une année difficile caractérisée par un resserrement de la liquidité sur le marché. Pour y faire face, a-t-il dit, le trésor malien a adopté une approche nouvelle et innovante consistant à intervenir sur le marché avec une fréquence plus régulière mais avec des montants de taille réduite de 15 milliards par émission. Cette approche a porté ses fruits.

C'est dans ce cadre que l'Etat du Mali est présent sur le marché financier régional, à travers des émissions de bons et obligations du trésor avec le concours de l'agence UEMOA-titres, de la BCEAO et des sociétés de gestion et d'intermédiation, indique de ministre des finances du Mali.

