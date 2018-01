Algérie: Lyon - Fékir et Aouar, Aulas n'est sûr de rien

Revenu à son meilleur niveau cette saison, Nabil Fékir fait beaucoup de bien à l'Olympique lyonnais. En 19 matchs de Ligue 1, le Franco-algérien a marqué à 16 reprises.

Les Gones comptent aussi dans leur rang l'une des révélations de la saison, il s'agit d'Houssem Aouar. L'attaquant d'origine algérienne s'impose de plus en plus dans l'effectif de Genesio au point d'attirer l'attention des grands clubs comme le FC Barcelone. Les deux joueurs resteront-ils lyonnais la saison prochaine ? Le président du club n'est sûr de rien.

« On ne peut pas savoir, on aimerait bien garder Fekir et Aouar. Nous allons tout faire pour les conserver. (... ) Si on était amené à les perdre, on les vendrait très cher. Mais ça serait un drame pour nous car ils ont l'ADN OL. Nabil est devenu un joueur très régulier et il a pris une dimension humaine incroyable cette année », a confié le président rhodanien au micro de La chaîne L'Equipe.