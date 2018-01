La question de la recevabilité ou non des parties civiles de la mairie et de l'Agent judiciaire de l'Etat (Aje) a encore dominé au deuxième jour du procès sur l'utilisation de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Hier, ces échanges ont été en effet au cœur des préoccupations entre les avocats de la défense et ceux de l'Etat du Sénégal.

Le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye a, dans son intervention, soutenu qu'il est d'accord avec la délibération du Conseil municipal et se demande quels sont ses intérêts. « Vous avez raison de procéder à une seconde lecture et on poursuit les débats », a-t-il lancé.

A l'en croire, comme le Conseil municipal n'a pas fourni de documents pour se constituer partie civile, l'Aje peut rester pour continuer sa mission. Le procureur de la République a insisté sur le fait que les conseillers n'ont pas intérêt à défendre cette cause. Ce qui, d'après lui, se fera un peu partout dans toutes les communes du Sénégal. Il indiquera à la défense que « même s'il y a dans cette affaire le domaine de l'intelligence, c'est surtout le domaine de la constance que l'on vous demande.

On connaît ou on l'ignore »

Les avocats de l'Aje clament une volte-face du Conseil municipal de Dakar. Le représentant de l'Aje a évoqué sa compétence qui est transversale et soutient que la ville de Dakar ne peut se défendre dans ce dossier. Antoine Diome relève que « c'est la défense qui nous a invités dans la procédure », faisant référence aux différentes communications avec les avocats de la défense. Ainsi, dans ce cadre, l'Aje parle de confusion. « Si la ville de Dakar a souffert de dommages, cela ne nous regarde pas.

Ce qui nous regarde, c'est le domaine de compétence de l'Etat », a clamé M. Diome. Me Ousmane Ndiaye d'admettre que les ressources municipales ne proviennent pas, dans leur totalité, de l'Etat. Mais il soutient que la délibération de la ville de Dakar ne peut pas être exécutoire, puisque ne réunissant pas toutes les conditions. « C'est insensé de dire que l'Etat ne peut pas se constituer partie civile », souligne-t-il encore, précisant que les ressources budgétaires sont celles de l'Etat. L'ancien bâtonnier Yérim Thiam de parler de confusion entretenue pour écarter l'Etat dans cette affaire. « On nous a opposé une irrecevabilité depuis hier, alors que l'Etat a sa place dans cette affaire », admet-il. Si l'on en croit Me Thiam, c'est la défense qui a soulevé, lors de la première audience en mars dernier, que le Conseil municipal ne peut se constituer partie civile.

D'où le fait que la Chambre d'accusation ait annoncé la preuve de la non-constitutionnalité de la ville de Dakar. « Dans l'arrêté de la Chambre d'accusation, les avocats de la défense disent que la ville de Dakar n'a pas subi de préjudices », déclare-t-il. Alors que, d'après lui, « toute personne qui se prétend lésée, même un conseiller, peut se constituer partie civile ». Il insiste ainsi sur le fait que ceci n'est pas une action civile, mais pénale et à plus forte raison l'Etat a subi un préjudice. Toutefois, il réaffirme la place de l'Etat dans ce dossier et revendique « une seconde lecture du Conseil municipal conforme aux recommandations du préfet de Dakar puisque le formalisme rigoureux n'a pas été respecté ». Pour lui, la caisse d'avance permet d'échapper à la rigueur budgétaire, soulevant du coup une complicité entre la défense et la partie civile de la mairie.

Deniers municipaux ou deniers de l'Etat

Ainsi, les avocats de l'Etat avouent que c'est la première fois que les avocats de la défense soutiennent ceux de la partie civile et se joignent main dans la main dans cette affaire. « Ils sont venus encombrer le banc de la partie civile en demandant à ceux de l'Etat de le quitter. Nous y sommes et nous y resterons », concèdent-ils. Même si pour Me Félix Sow, le problème de l'autonomie financière des collectivités locales ne peut créer une indépendance vis-à-vis de l'Etat.

En revanche, pour la défense, il faut vite dégager les inexactitudes de l'Aje sur la constitution de la mairie de Dakar en partie civile. Me François Sarr exhibe des documents de correspondance sur lesquels est mentionné en gras « sous réserve » pour contester la thèse des avocats de l'Etat. Il trouve non pertinent l'évocation de partage d'argent à la mairie de Dakar. « Si préjudice existe, elle concerne la ville de Dakar qui doit le défendre », précise-t-il reprenant les articles 9 et 152 du Code de procédure pénale. Selon lui, un décret du Ministère de la Justice ne peut aller à l'encontre de la loi.

Alors, son confrère Me Bamba Cissé cite l'article 2, alinéa 1 qui définit la constitution de partie civile. Selon lui, il s'agit là d'une affaire communale, de deniers de la commune, contrairement à l'Etat qui confond cette affaire avec celle de Karim Wade dans la traque des biens mal acquis. « Vous ne pourrez pas installer l'Etat du Sénégal qui n'a rien à faire dans cette affaire », lance-t-il aux avocats de l'Aje. Pour Me Cissé, la caisse d'avance est une règle de fonctionnement de la mairie de Dakar. « Khalifa Sall n'est pas un escroc. S'il l'était, Blaise Diagne, Samba Guèye, notre confrère Me Mamadou Diop ou Pape Diop sont des escrocs », plaide-t-il, s'excusant tout de même auprès de tous ceux cités en exemple.

Selon Me Cissé, il faut écarter les avocats de l'Etat de leur constitution en partie civile, car la loi a fait une distinction très claire entre les deniers publics de l'Etat et ceux des collectivités territoriales », soutient l'avocat, qui affirme avec force que « tout ce qu'ils disent est faux ».