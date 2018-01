Sénégal: Aliou Sow, président MPD/Liggeey - «Je m'éloigne de plus en plus d'une candidature en 2019»

Le fondateur du Mouvement des patriotes pour le développement (Mpd/Liggeey) est presque certain de ne pas être candidat à l'élection de 2019. Aliou Sow vise la présidentielle de 2024. C'est, en tout cas, ce qui ressort de ses propos tenus hier à Thiès.

« Je m'éloigne de plus en plus d'une candidature en 2019. Je me veux réaliste. J'ai dépassé le moment où il me faut se présenter pour me faire connaitre. Il n'y a pas un coin dans ce pays où je n'ai pas mis les pieds quatre, six ou sept fois, menant des activités étatiques, économiques, etc., au profit des populations », a-t-il dit. M. Sow, également ancien ministre de la Jeunesse sous Wade, a tenu ces propos à Thiès, en marge de la première édition des « Rondes publiques » organisée par le Groupe prestige sur le thème : « Les impacts du transfert des compétences dans les communes de Thiès ».

Le président du Mpd/Liggeey a toutefois précisé avoir une ambition présidentielle sur laquelle il travaille. « Je veux devenir Président de la République du Sénégal et de mettre en œuvre la vision que j'ai dans tous les secteurs. Je prendrai tout le temps nécessaire. Je suis convaincu que, pour 2019, je ne suis pas encore prêt. A moins qu'il y ait une chose spectaculaire qui permet à mes amis, partisans et aux Sénégalais de bonne volonté qui croient à notre combat de booster tout cela pour que l'on puisse se présenter », a-t-il avancé, avant d'ajouter qu'à présent, il travaille plus sur une candidature de 2024. Cependant, a souligné Aliou Sow, en 2019, il compte, avec ses partisans, jouer un rôle majeur dans l'élection présidentielle. « Je serai avec celui que je pense être le meilleur, le plus utile, le plus prêt, le plus performant, le plus rigoureux, pour remettre l'ordre dans ce pays », a déclaré l'ancien président des Jeunesses travaillistes libérales.

Sur une éventuelle alliance avec Idrissa Seck, Aliou Sow a dit avoir nettoyé tous ses contentieux et tous ses problèmes avec le patron de Rewni « qui, en vérité, ne reposaient même pas sur grand-chose » depuis que celui-ci est allé lui rendre visite à la suite du décès de sa mère. « Depuis ce jour, je suis devenu son jeune frère, il est devenu mon grand-frère. Son entourage n'est composé que par des amis. Rien n'est exclu, même si rien n'est encore décidé », s'est-il contenté de dire. Interpellé aussi sur sa liberté de ton en tant que membre du Hcct nommé par le Président de la République, Aliou Sow de répondre : « Le Président Macky Sall est un grand-frère qui a été mon Premier ministre, une personne avec qui j'ai travaillé dans un même parti, avec qui j'ai été à l'Assemblée nationale. S'il m'appelle pour me demander d'accepter d'être nommé Haut conseiller pour mon expertise et mon expérience, cela n'a aucun lien avec les considérations politiciennes. Je ne suis ni membre de l'Apr ni de « Benno Book Yakaar ». J'ai créé mon propre parti que je compte animer et implanter partout au Sénégal ».

Le patron de Mpd/Liggeey a également mentionné avoir le respect qu'un citoyen doit avoir pour le Président de la République, le respect vis-à-vis de son pays, pour pouvoir travailler de la façon la plus responsable au Hcct. Mais, en restant un homme libre, indépendant de ses choix et orientations politiques. « Le moment où on se rendra compte que ça ne peut pas aller de pair, le Président de la République peut prendre un décret pour me relever de mes fonctions. A défaut, je peux rendre le tablier. Sur ce plan, il faut que les gens soient à l'aise », a-t-il rassuré.