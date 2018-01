Le représentant résident de la Banque africaine de développement (Bad) Serge N'Guessan a visité les réalisations du Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du Lac de Guiers (Prefelag) d'un coût de près de 14 milliards de FCfa. M. N'Guessan s'est dit satisfait des réalisations et a réaffirmé sa volonté d'appuyer l'Olac pour ses projets futurs.

La visite a débuté à Richard-Toll par un projet qui est dans sa dernière phase d'exécution dont la Banque africaine de développement (Bad) est le partenaire stratégique. Dans cette ville, les vannes de la Taouey installées pour réguler l'écoulement au niveau du Lac de Guiers ont été observées. Les responsables de l'Olac ont évoqué la réhabilitation de l'ouvrage et le dragage du canal qui permettra de faire passer en amont le volume d'eau de 1,2 milliard mètres cubes par an à 2,34 milliards, soit le double de la capacité. Ce système doit permettre un remplissage adéquat du Lac et va déboucher sur la revitalisation du Ndiaël.

Dans les quartiers attenants au Lac, 61 ouvrages d'assainissement ont été installés afin de permettre aux populations de ne plus agresser le cours d'eau en y déversant des immondices. A Ndonbo, localité située à la lisière du cours d'eau et dont les populations étaient envahies par les plantes amphibies et les reptiles dangereux, le Prefelag a travaillé à élaguer le typha et à rendre le village plus sécure.

Le point d'orgue de cette visite a été les étapes de Thièkène, Diokhor et autres localités qui ont bénéficié des investissements qui ont amélioré leurs conditions de vie. Abibatou Mbaye, confrontée au quotidien à la corvée d'eau avant la réalisation des ouvrages sociaux, a remercié la Bad qui a mis fin à ses souffrances. Plus de 131 villages autour du Lac de Guiers ont été raccordés au réseau d'eau, a rappelé Sidy Fall, le directeur des infrastructures hydrauliques à l'Olac. Ce qui est une justice sociale, car le Lac ne peut pas alimenter la capitale Dakar alors que les populations qui vivent à proximité ont soif.

Mobiliser d'autres financements pour l'Olac

A Bountou Dieug, des travaux ont été faits pour permettre la renaissance de la réserve du Ndiaël considérée comme un site écologique en danger. Le canal de Yeti Yonne a été creusé. Au Pont Alain, les populations ont souligné l'importance de ce canal qui va déboucher sur la revitalisation du Ndiaël, le retour des animaux et le développement de l'écotourisme. Amadou Sow, le responsable des 32 villages, fonde beaucoup d'espoir sur cet ouvrage. « Au-delà du campement pour touristes, nous avons même une mini-laiterie qui va participer à l'autonomisation des femmes », dit-il. Au terme de son périple, le représentant pays de la Bad, Serge N'Guessan, s'est dit satisfait de ce projet et de ses incidences sur le vécu des populations. « Nous sommes heureux que notre premier grand projet dans le domaine environnemental soit au Sénégal et nous en sommes fiers. Car il s'agit de reverdir des espaces avec tout cela comporte comme impacts environnementaux et économiques », a-t-il réagi.

« Le Sénégal peut être fier du travail abattu par ses techniciens et qui va faire revivre le Ndiaël avec un délai aussi réduit », a-t-il ajouté. M. N'Guessan a rappelé les efforts du Sénégal dans la préservation de l'environnement et son rôle lors de la Cop 21. Cette expérience doit, à son avis, être partagée à l'international surtout dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité. Aujourd'hui, ces projets qui transforment la vie des populations sont au cœur des politiques publiques. Avec son changement institutionnel, l'Olac a désormais une compétence sur l'étendue du Sénégal. Le responsable de la Bad a dit sa volonté d'accompagner davantage cette structure. « Il y a, comme l'ont dit les responsables de l'Olac, plus de 11 milliards de mètres cubes d'eau déversés dans l'océan. C'est pourquoi, nous allons transformer le paysage sénégalais en participant dans les projets de l'Olac, mais également en mobilisant les financements privés afin de les associer à cette belle aventure », a dit le représentant résident de la Banque africaine de développement Serge N'Guessan.