Sénégal: Serigne Cheikh Thioro Mbacké - «Serigne Sidy Makhtar Mbacké a dépensé plus de 30 milliards de FCfa dans les chantiers du mouridisme»

Aux côtés de Serigne Sidy Makhtar Mbacké depuis les années 1990, Serigne Cheikh Thioro Mbacké a accompagné son oncle pendant plus d'une vingtaine d'années. Ce qui lui a donné la légitimité de parler du défunt frère aîné de son père.

Une proximité qui lui a aussi permis de lui consacrer un ouvrage biographique « Serigne Sidy Moctar Mbacké : le Khalife de la renaissance spirituelle ». Selon Serigne Cheikh Thioro Mbacké, son oncle a dépensé plus d'une trentaine de milliards de FCfa dans les chantiers de Touba et du Mouridisme, durant tout le temps qu'il a été khalife général.

« Ce sont plus de trente milliards de FCfa que Serigne Sidy Makhtar a dépensés. Argent provenant de sa poche et surtout des « adiyas » (cadeaux) que les talibés donnaient. Quand il est devenu khalife général, il a vu qu'il n'avait pas beaucoup d'exploitations agricoles comme Serigne Saliou. Il s'est dit qu'il faut organiser les talibés pour qu'ils puissent tous participer aux chantiers de Serigne Touba. C'est pourquoi nous avons mis un système d'organisation qui nous a permis de recenser plus de 6000 « dahiras » qui sont venus lui remettre des « adiyas ». Ces dahiras donnaient chaque année à peu près 3 milliards de FCfa », a-t-il expliqué. Serigne Cheikh Thioro Mbacké recevait les membres du « dahira » Miftahoul Nasri de la SSPP Le Soleil qui, chaque année, effectuent une ziarra auprès du Khalife général des Mourides.

Parrain du « dahira » mouride du Soleil, Serigne Cheikh Thioro Mbacké les accompagne depuis une dizaine d'années en facilitant leurs visites à Touba, parrainant leurs activités sociales et religieuses comme les conférences et récitals de Coran. Parmi les chantiers engagés par le regretté khalife général Serigne Sidy Makhtar, les plus symboliques sont l'agrandissement de la grande mosquée de Touba avec les minarets qui sont passés de 5 à 7 ainsi que le chantier de la mosquée de Massalikoul Jinane qui est en phase de finition. Serigne Sidy Makhtar a, en plus, entrepris les travaux d'assainissement de la ville de Touba, les aides sociales et surtout convoyé des centaines de personnes à la Mecque.