Sénégal: Incendie à Sibane Mamadou - Plus de 100 cases emportées par la furie des feux

Les récoltes triées à même le sol, une odeur de brûlis, des cases décoiffées... Le spectacle laisse voir les stigmates du passage du violent feu qui s'est emparé de Sibane Mamadou au cœur du Boundou, situé dans la commune de Goumbayel à 50 km de la ville de Tambacounda. L'incendie a décimé plus de 100 cases et des greniers.

La région de Tambacounda vient d'enregistrer son troisième incendie en l'espace d'une semaine. En effet, après Sara Nama Djida Mouride dans la commune de Niani Toucouleur la semaine dernière à une centaine de km de Tambacounda, c'est Sibane Mamadou qui vient d'être décimé par un incendie avec plus de 100 cases, des greniers, des tonnes d'arachides, de vivres (mil, maïs, sorgho) etc., issus de la récolte de cette saison qui ont été emportés par la furie des feux. Onze maisons ont été affectées. Rien n'est sorti des cases où les populations ont été amèrement surprises par ce sinistre qui a tout ravagé sur son passage.

Les dégâts ont été accentués par les vents violents qui traversent l'Est du pays en ce moment. Tout est partie d'une femme qui allumait le feu hier vers 10 heures pour le repas de la mi-journée. Sa case s'est enflammée et le feu a eu le temps de traverser le village sur toute sa longueur, emportant plus de 100 cases et mettant près de 11 familles dans le désarroi. Ce jour coïncide avec le marché hebdomadaire de Missirah à 15 de km et la ziarra annuelle de ces localités. Seules les enfants et quelques femmes sont restés au village.

Le maire de la commune de Goumbayel, Younoussa Sall, qui est allé au chevet de ses mandants, explique ce drame et le désarroi des populations qui « attendent l'aide des pouvoirs publics ». Younoussa Sall a demandé aux populations qui ont échappé et à celle des autres villages de venir en aide aux sinistrés qui ont tout perdu. Les populations ont lancé un pressant appel aux autorités.