Sénégal: USO réintégrée en Ligue 1 - La Lsfp réaménage le calendrier de L1 et gèle la Coupe de la Ligue

La réintégration de l'Uso dans l'élite, décrétée par la Tribunal arbitral du sport et acceptée par la Lsfp et la Fsf, ne sera pas sans conséquence. Non seulement cette nouvelle donne contraint la Ligue pro à réaménager son calendrier, mais aussi la Coupe de la Ligue en a fait les frais.

C'est officiel, l'Us Ouakam est réintégrée dans le championnat professionnel de Ligue 1. Cette décision a été rendue publique par le Conseil d'administration de la Ligue Sénégalaise de football professionnel, hier en début d'après-midi, à son siège. Une réintégration qui contraint, du coup, la Lsfp à non seulement réaménager le calendrier de Ligue 1, mais à geler, aussi, la Coupe de la Ligue, son second challenge pour pouvoir boucler son calendrier avant le début de la Coupe du monde, comme prévu dans son agenda. En effet, « compte tenu du réaménagement du calendrier qui a des incidences relativement au nombre de matchs et à leur programmation, le Bureau de la Lsfp (a proposé) au Conseil d'administration de mettre en stand-by, l'organisation de la Coupe de la Ligue, en attendant de régulariser le Championnat ».

Et pour permettre aux responsables du club d'être en règle sur le plan administratif, la Fédération sénégalaise de football a autorisé « l'ouverture de l'application Licence à titre exceptionnelle au profit de l'Us Ouakam pour compter du mardi 23 janvier 2018 (avant-hier, Ndlr), et ce pendant quinze (15) jours, afin de permettre au club de procéder à l'enregistrement de ses joueurs et dirigeants toutes catégories confondues ».

L'autre conséquence de la réhabilitation de l'Uso dans ses droits par le Tas, c'est le passage du championnat de Ligue 1 à 15 clubs. Et dans ce cas de figure, si le bureau de la Ligue n'entend pas reprendre le championnat, il y aura cependant un exempté à chaque journée. Considérée comme déjà exemptée lors de la première journée disputée dans le dernier weekend du mois de novembre 2017, l'Us Ouakam peut préparer la 10e et prochaine journée, contre la Linguère de St-Louis, à Dakar.

Par ailleurs, tous les matchs retard de l'Uso seront programmés en semaine, les mercredis », annonce Ndoffène Fall, le 4e vice-président de Lsfp, qui faisait face à la presse, en compagnie de Mouhamadou Djibril Wade, le premier adjoint de Saër Seck, qui dirigeait les travaux. Autre détail important : l'Us Ouakam commence ses matches retard après la 10e et prochaine journée (contre Génération Foot à Deny Biram Ndao) et les bouclera après la 17e à Dakar, contre Ngb Niarry Tally.

Tous ces matchs retard « seront programmés en tenant compte des matches de la Coupe du Sénégal et des Coupes africaines des clubs », tient à préciser le Conseil d'administration de la Lsfp.