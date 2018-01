document

« C'est avec une tristesse profonde et incommensurable que nous avons appris la disparition de Hugh Masekela, figure monumentale du Jazz.Seigneur des instruments à vent et, particulièrement, légende de la trompette, Masekela est l'auteur de plusieurs compositions qui ont ébloui, transporté et exalté des générations de femmes et d'hommes, toutes cultures confondues. Il avait fait de sa musique un moment de liberté et un instrument de libération.

Le Sénégal qui a abrité, en juillet dernier, les cérémonies marquant la commémoration du 30ème anniversaire de « l'Appel de Dakar », évènement fondateur de la « Nation arc-en-ciel », s'incline avec émotion devant la mémoire de l'auteur de «Bring Him Back Home» qui a été l'hymne unissant tout le continent africain dans un même mouvement pour la libération de Nelson Mandela et le démantèlement de l'apartheid. En cette douloureuse circonstance, j'exprime, au nom de Monsieur le Président de la République, du chef du gouvernement et en celui de toute la communauté artistique, nos vives condoléances à la famille éplorée et à tout le peuple Sud-africain».

Monsieur Abdoul Latif Coulibaly,

Ministre de la Culture du Sénégal