Sénégal: Festival de Mboumba - Omar Pène, tête d'affiche

La quatrième édition du Festival à Sahel ouvert se tiendra, du 23 au 25 février, à Mboumba, localité située au nord du Sénégal, dans le département de Podor. L'artiste Omar Pène, leader du groupe Super Diamniadio, est choisi, cette année, comme la tête d'affiche de cet évènement qui entend mettre en avant la rencontre des cultures urbaines et traditionnelles.

Programmation survoltée ! La quatrième édition du Festival à Sahel ouvert, prévu du 23 au 25 février, sera marquée, cette année, par la présence d'une pléthore d'artistes de renom. Mboumba, localité située à 600 kilomètres de Dakar, dans le nord du Sénégal, aura l'honneur d'accueillir Carlou D, le groupe Fulbé Phonics, l'artiste angolais Bonga... Mais le clou de l'évènement va être, sans nul doute, le concert du « géant » Omar Pène. Tête d'affiche de la manifestation, le leader du groupe Super Diamniano promet déjà un spectacle de rêve. En conférence de presse, il a fait part de son « honneur » et de son « grand plaisir » de prendre part à ce rendez-vous culturel. Omar Pène, qui s'est félicité du choix qui a été porté sur sa « modeste » personne, a indiqué qu'il s'agit d'une occasion d'aller communier avec le public, les jeunes, pour porter le message de la musique. D'après les organisateurs, l'édition 2018 mettra aussi en avant la rencontre des cultures urbaines et traditionnelles.

Ce faisant, « durant trois jours, les festivaliers pourront assister et participer à des ateliers de théâtre-forum, qui abordent des sujets sociaux, parfois sensibles ouvrant le dialogue intergénérationnel ». A cela, s'ajoutent des programmes de formation et de création artistique permettant aux jeunes du village de s'initier aux arts numériques, au rap, au slam, au beatbox. Il faut également souligner que pour cette édition, il y aura « une caravane automobile interculturelle, dénommée « Monde à partager » : sur le trajet reliant Paris à Dakar (500 km, cinq pays) des universitaires, anthropologues, étudiants, partent à la rencontre des écoles, associations et collectivités lors de manifestations culturelles, d'échanges, et répondent, grâce à leurs véhicules, aux besoins de première nécessité des populations ».

Infrastructures culturelles

En effet, au-delà de son caractère festif, le Festival à Sahel ouvert est aussi, a fait observer, Xavier Simonin, un des initiateurs et directeur artistique du Festival, la restitution de formation, de micro-projets, de travaux d'accès à la culture et à l'éducation portée par des artistes. Le Festival « se veut le point de restitution des actions de «Globe», association reconnue d'utilité publique » et qui est née de la volonté d'artistes sénégalais et français de rendre la culture plus accessible aux populations de la région du Fouta, en y associant des Ong spécialisées dans le développement et la santé ».

Selon les initiateurs, un projet de développement à long terme a été mis en place et une première phase d'appropriation de dix ans regroupe formations et sensibilisations des jeunes et la mise en place d'infrastructures dans le but d'appuyer certaines initiatives. D'ailleurs, « Globe » a commencé sa démarche de pérennisation de l'action en mettant en œuvre un projet d'infrastructure culturelle comprenant un Théâtre de verdure, au sein du village, avec un podium, un mur de fond de scène et un vaste ensemble regroupant de loges, un studio de formation, un local technique et une salle de répétition. L'inauguration du podium, a informé Xavier Simonin, est prévue lors du festival. Dans le cadre des activités du Festival à Sahel ouvert, la Chaine de l'espoir va dérouler un ensemble d'actions dans le domaine de la santé au profit des populations de la localité. L'objectif est de décentraliser l'action de soin.

Si l'on en croit la coordonnatrice, Laura Davenel, le Centre cardio-pédiatrique Cuomo de l'Hôpital Fann de Dakar mettra à disposition des cardiologues et spécialistes des maladies cardiovasculaires durant le festival. Ils seront appuyés par d'autres spécialistes qui viennent de l'hôpital régional de Saint-Louis. Après trois éditions, le Festival à Sahel ouvert a pris un cachet populaire du fait de l'engouement que la manifestation a suscité auprès des populations. Il a permis de créer également « un modèle développement décentralisé» grâce à l'action culturelle. Le bilan des dernières éditions font état de « 300 artistes programmés, 50.000 festivaliers, 1. 000 arbres plantés, 250 poubelles installées». Mais également 900 bénévoles, dont 600 femmes impliquées » dans le projet.