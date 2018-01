Sénégal: Assemblée générale de la Ligue de Saint-Louis - Les deux camps toujours opposés au mode de scrutin

interview

La Ligue régionale de football de Saint-Louis n'arrive toujours pas à élire son président. La quatrième assemblée générale n'a pas permis aux deux candidats de s'accorder sur le vote. Le président sortant, le Dr Ahmadou Dia, par ailleurs président de la Linguère, soutient que la votation se fera suivant les règles établies par la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et non selon le système imposé par le camp adverse. Ce qui n'est pas l'avis d'Elhadj Moctar Guéye qui parle de respect des règles. Ces deux responsables s'expliquent !

DOCTEUR AHMADOU DIA, PRESIDENT LIGUE REGIONALE DE SAINT-LOUIS : «On ne nous imposera pas un système de votation autre que celui de la Fédération»

Ce week-end, on s'attendait à ce que la ligue de Saint-Louis désigne enfin son président. Mais ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet énième blocage ?

Il faut déplorer le comportement de nos adversaires. On les a mis dans les conditions de pouvoir voter pour récupérer ce poste. Mais, à chaque fois qu'on arrive à la phase de vote, ils créent des problèmes pour éviter qu'il puisse se dérouler normalement. On aurait pu comprendre s'il y avait des oppositions de parts et d'autres, mais ce n'est pas le cas, car nous nous sommes conformés aux décisions, aux règles de l'arbitre, qui est la commission électorale de la Fsf. C'est le camp adverse qui s'y oppose. Et, ce qui est curieux, c'est que dans tout le Sénégal, la votation a été la même. Partout, on est allé en Assemblée générale avec une votation intégrale, c'est-à-dire 3 voix pour la Ligue 1, 2 voix pour la Ligue 2 et 1 voix pour les amateurs. Ils ont voulu imposer leur système de votation parce qu'ils ont fait un calcul et savent que s'ils font ce vote, ils vont le perdre.

Est-ce que cette situation ne risque pas de plomber le football au niveau régional ?

Le football régional est en train de se dérouler normalement. La Linguère, qui est l'équipe phare de Saint-Louis, dispute chaque journée ses matches en championnat. La ligue sortante est encore là. Elle organise tout ce qui doit se faire sur le plan administratif, et aussi avec l'Ugb, Ndar Guedj au niveau de leurs championnats respectifs. On continue à fonctionner comme avant. Le problème, c'est que l'adversaire ne peut pas dire qu'il est candidat parce qu'il conteste le bilan du président. Le bilan n'a jamais été contesté. La seule fois qu'il a été contesté, c'est lorsqu'il y a eu une candidature de Louis Lamotte à la présidence de la Fsf que je n'avais pas jugé respectueux de soutenir. A partir de là, le camp adverse a décidé de me faire face au niveau de la ligue régionale. Mais, j'assume mon choix et je répète que si Lamotte revenait dans les mêmes conditions, je n'allais pas être d'accord sur sa candidature.

Quelle est aujourd'hui la solution face à ce statut-quo ?

Elle est simple. Nous sommes dans un pays de droit. Je le dis et le répète, El Hadji Moctar Guèye et la même bande avaient organisé la même stratégie il y a 20 ans. En 1998, du temps de Saër Gaye, qui était alors le président sortant de la ligue, ils avaient tenu sept assemblées générales pour finalement le débouter. Pendant ces sept assemblées générales, ils se sont toujours opposés aux règles et de guerre lasse, Saër Gaye a été obligé de céder. Mais moi, je ne céderai pas. Le jour où ils accepteront de voter, ils vont perdre parce qu'ils vont voter suivant les règles de la fédération qui ne leur sont pas favorables. Ils veulent rééditer leur exploit, leur coup d'état d'il y a 20 ans, mais ça ne passera pas.

EL HADI MOCTAR GUEYE, CANDIDAT : «Nous sommes pour le respect scrupuleux des textes»

M. Guéye, 4 assemblées générales de la ligue sans que l'on puisse élire le président, cela commence à faire désordre non...

Vous savez, toute notre démarche, jusque-là, se base sur le respect des textes. Nous n'exigeons pas autre chose. Je rappelle qu'à la première convocation de l'assemblée générale, le 1er juillet dernier, on nous avait dit que le mode de scrutin était réservé au club. Après trois tours, on s'est retrouvé à 14 voix partout. Plus tard, lors de la seconde rencontre, pour désigner le président de la ligue, le superviseur est venu pour nous dire que le mode de scrutin a changé, comme par magie. Maintenant, il nous demande d'accepter que cette élection soit ouverte aux structures affiliées. Ce que nous continuons de réprouver. Car, pour nous, le vote intégral n'est pas bon, et il n'y aucun article du règlement qui dit qu'il doit être de mise. Je ne sais vraiment pas, entre la première et la seconde, qu'est-ce qui a véritablement changé, pour que l'on nous impose un autre type de vote.

Quel était le problème sur ces mandataires des clubs ?

Pour Dagana et Mpal, il y a eu deux mandataires pour chacun de ces clubs. Le superviseur a cru bon d'éliminer ces deux mandataires. On était surpris et c'était également suspect. Et pourtant, ce cas de figure s'était posé lors de la premier Ag. Et en toute intelligence, le superviseur a appelé le secrétaire général de la Fédération, qui lui a donné le nom de tous les mandataires. Certains furent confirmés, d'autres exclus. Nous n'avons rien dit, car comme je l'ai dit plus haut, nous sommes adossés au droit, mais on a remarqué que le président du comité électoral, par ce geste, a tout simplement piétiné les textes. Mieux encore, on a écrit à la fédération pour connaître l'ordre du jour. Mais cette interpellation est restée vaine.

Après 4 Ag, quelle est votre attitude maintenant ?

Nous ne demandons que le respect des textes, et que l'on se réfère aux fiches d'engagement produit pas les clubs pour que l'on puisse savoir qui sont les mandataires. Lors de la dernière Ag, à un moment donné, nous étions même allés jusqu'à retirer notre candidature, pour qu'un consensus fort puisse naître, avec pour seul souci le développement du football. J'ai demandé à l'autre camp de retirer sa candidature pour la présidence, afin que l'on ait quelqu'un de neutre. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Pour ceux qui pensent à une question de personne concernant notre bataille, ils ont tout faux.

Le superviseur a soutenu après la dernière Ag : «Nous avons noté une violence physique et verbale du côté de ceux qui sont opposés au vote». Quel est votre commentaire ?

C'est exagéré de parler de violences physiques. C'est une assemblée générale, les esprits se sont échauffés, mais dans le respect et la cordialité.