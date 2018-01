Sénégal: Blocage des concertations sur le processus électoral - Le Front national liste ses griefs et accuse l'Ucs et le Rdr/Yessal

Pour les camarades de Aly Guèye, secrétaire général du Front national, c'est « contre l'avis et les éclairages » de 20/30 partis de l'opposition et des non-alignés présents aux concertations et « soucieux des intérêts du peuple et du renforcement de la démocratie et de l'état de droit » que « la majorité, en toute irresponsabilité et en complicité avec les autres membres du Ccpe, a arbitrairement décidé, pour la présidentielle de 2019, de généraliser le parrainage aux partis et coalitions de partis légalement constitués et de le porter à 1 % », souligne un communiqué du parti signé.

Rapporté au fichier, cela représente 60 à 70 mille signatures de l'électorat pour un fichier qui pourrait dépasser sept millions d'électeurs avec la révision des listes électorales qui s'ouvre en début février prochain. Non sans rappeler que le parrainage est déjà consacré par la Constitution (art 29) et le Code électoral (art l.116) « qui fixe le nombre de signatures demandées à tout candidat indépendant à l'élection présidentielle à 10 000 », poursuit le texte. Ce qu'il considère comme une manœuvre de plus « pour éliminer certains opposants de la compétition électorale ; en violation du préambule de la Constitution en ses articles 4, 8, 12, 59 et 29 mais aussi du Code électoral en ses articles L.57, L.115 et L.116 ».

En outre, compte tenu de « l'absence de délais de recours ou de réclamation », le Front national dit « soupçonner le Conseil constitutionnel qui pourrait être tenté à invalider des candidatures sous prétexte que celles-ci comporteraient de fausses signatures ». En sus, les partis politiques étant des personnes morales, « il serait injuste, inéquitable et illégal de les mettre sous le même pied que des personnes physiques que sont les indépendants ».

Et les camarades de Aly Guèye d'indexer l'Ucs et le Ldr/Yessal comme étant « la cinquième colonne de l'Apr en violation des intérêts de l'opposition mais aussi la porosité de la frontière entre les intérêts de la mouvance et ceux de certains partis dits non-alignés ».

Aussi, au regard de leur « responsabilité historique devant l'histoire et le peuple sénégalais », l'instance dirigeante du parti a décidé, en accord avec les 11 partis de l'opposition sur 15 présents à la concertation, de « quitter le Ccpe pour ne pas être comptable d'une telle forfaiture ».