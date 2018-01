Sénégal: Délégation générale à l'entreprenariat rapide - Le ministre de la Jeunesse demande de réserver la part belle aux jeunes

Le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong a plaidé, avant-hier, pour que la délégation générale à l'entreprenariat rapide donne la priorité aux jeunes.

Il présidait la cérémonie d'inauguration du centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration. Pape Gorgui Ndong a demandé au délégué général de l'entreprenariat rapide qui dispose de 30 milliards de FCfa dans le budget consolidé d'investissement « de réserver la part belle à la jeunesse qui représente 65 % de la population sénégalaise ».

Le ministre qui a insisté sur la détermination de l'Etat à trouver des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes, souligne que l'Anpej a conçu et mis en œuvre des programmes phares développés dans sa stratégie globale de développement en vue de favoriser l'insertion rapide et à grande échelle des demandeurs d'emploi. « Le gouvernement du Sénégal a déjà mis en place un ensemble de dispositifs permettant d'accueillir les jeunes, de les encadrer et de mettre en place un espace d'épanouissement économique et social », a indique le ministre de la Jeunesse. ECIl a estimé que le centre d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration, en collaboration avec d'autres initiatives allemandes, notamment le programme « Réussir » qui est un appui à la création d'entreprises d'un montant d'environ 6 milliards de FCfa, permettra de renforcer le tissu économique et social du Sénégal. Il salué l'apport de la diaspora avec un flux financier estimé à environ 940 milliards de FCfa, soit 13,7 % du Produit intérieur brut.