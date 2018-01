Sénégal: Retour de l'Uso en Ligue 1 - Attention danger !

Les autorités fédérales sont, en tout cas, vivement interpellées pour mener une campagne de sensibilisation à Mbour pour éviter un autre drame. Les supporters du Stade de Mbour ont déjà décrété leurs homologues de l'Uso persona non grata dans leur zone. A défaut des supporters, les joueurs de l'Uso et leur staff technique sont exposés au risque. Attention danger !

Autant de risques qu'il fallait éviter si les dirigeants avaient pris la sage décision de reporter le retour de l'équipe, championne en 2011, à l'année prochaine. Et s'il faut y ajouter le risque inhérent à leurs deux déplacements à Mbour, cela fait déjà trop. Le report de leur retour en Ligue 1 aurait, par ailleurs, donné le temps à la Fédération sénégalaise de foot et à la Ligue pro pour programmer des descentes à Mbour afin de préparer le terrain. Car, la tension reste toujours vive, au point qu'il très serait risqué d'aller à Mbour cette année pour les Ouakamois.

Ayant perdu la colonne vertébrale de leur équipe de la saison dernière, finaliste malheureuse de la Coupe de Ligue, l'Us Ouakam est en péril dans ce championnat. Ses adversaires ayant déjà plusieurs matches de plus dans les jambes, le club Ouakamois court le risque, alors qu'il serait plus sage de différer son retour à la saison prochaine. Non seulement ils seront pénalisés par un déficit de fraîcheur physique, mais il leur faudra une équipe capable de tenir le rythme de deux matches par semaines jusqu'au début de la phase retour.

Le temps de bien se préparer, mais aussi d'attendre que la blessure des Mbourois se cicatrise définitivement. Vouloir revenir dans la compétition après une dizaine de matches dans les jambes de ses adversaires, serait un risque pour les Ouakamois. Même si les dirigeants rassurent qu'ils sont « prêts », on pourrait se demander avec quelle équipe et entraineur vont-ils aborder la compétition ? Prendre la compétition en cours, avec notamment un retard dans la préparation, serait précipiter leur chute en Ligue 2.

