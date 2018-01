Ethiopie: Un sommet de l'UA sous fond de tension politique dans le pays

Le sommet de l'Union africaine est entré dans le vif du sujet ce jeudi avec l'ouverture du Conseil exécutif, la réunion plénière des ministres des Affaires étrangères des membres de l'organisation panafricaine. Mais le point d'orgue est attendu dimanche et lundi avec la venue des chefs d'Etats et de gouvernements. Addis-Abeba se prépare à être verrouillée pour l'occasion. D'autant que la situation sécuritaire reste tendue dans le pays. L'opposition menace de descendre dans la rue si le pouvoir ne dialogue pas avec les principaux partis d'opposition en vue de réforme.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.