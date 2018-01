Cote d'Ivoire: La Pisam offre des lits d'hospitalisation au centre de santé de Songon-Kassemblé

Le sous-préfet, le maire Éric N'Koumo Mobio, la responsable du centre de santé ont tous remercié le donateur pour « cet appui inestimable » tout en lui promettant d'en faire bon usage pour le bonheur des populations de Songon.

20 lits d'hospitalisation et civières fonctionnels dotés de matelas ergonomiques et 10 tables de chevet constituent le don que la Polyclinique internationale sainte Anne-Marie (Pisam) a fait au Centre de santé urbain de Songon-Kassemblé, ce jeudi 25 janvier 2018. C'est la cour dudit centre qui a servi de cadre à cette remise de matériel en présence des autorités locales, de la directrice départementale de la santé de Yopougon ouest et Songon, du sous-préfet, des chefs coutumiers et le personnel dudit centre.

Pour le président directeur général de la Pisam, Éric Djibo, cette action répond à la sollicitation exprimée par le maire de Songon, Éric N'Koumo Mobio, pour soulager les populations dans le besoin. « L'objectif général de notre démarche s'inscrit dans le cadre du renouvellement de notre plateau technique », a expliqué le Pdg de la Pisam.

Pour renchérir, M. Djibo a fait savoir que pour sa polyclinique, cette action est aussi sociétale et citoyenne. « Nous connaissons les difficultés de nos hôpitaux et centres de santé. C'est donc normal que dans le cadre du renouvellement de nos équipements, nous puissions aussi faire bénéficier aux populations ivoiriennes du matériel que nous avons sous la main. Ce, à travers nos centres de santé, hôpitaux et Chu », a-t-il ajouté.

Avant d'indiquer qu'avant ce don, plusieurs structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays ont déjà bénéficié de la largesse de la Pisam. A l'en croire, c'est au total 120 lits et une cinquantaine de civières qui ont été distribués.

Le sous-préfet, le maire Éric N'Koumo Mobio, la responsable du centre de santé ont tous remercié le donateur pour « cet appui inestimable » tout en lui promettant d'en faire bon usage pour le bonheur des populations de Songon.

La directrice départementale de la santé, Dr Koffi Adjoua, a saisi cette occasion pour lancer la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. « Je vous exhorte, vous les femmes, chefs de village, chefs de familles, jeunes filles, autorités, à sensibiliser nos parents, nos enfants à se faire vacciner et à faire vacciner les enfants âgés de 9 mois à 14 ans », a-t-elle lancé.

Et d'ajouter que la campagne commence ce vendredi 26 janvier et va prendre fin le 4 février prochain. D'après elle, pour la commune de Songon, c'est plus de 20 000 enfants qui sont concernés par cette séance de vaccination.