Sénégal: Célébration des noces d'ambre de l'UDAFCD, dimanche à Fatick

L'UDAFCD qui compte aujourd'hui 56 associations membres dont 47 dans des paroisses, quasi-paroisses et fondations s'emploie à "confirmer les femmes dans leur foi en Christ, à canaliser toutes les énergies féminines qui travaillent dans l'Eglise par la mobilisation de toutes les femmes des paroisses dans les zones urbaine et rurale et à s'intégrer dans les programmes mis en place par l'Etat du Sénégal pour participer à l'émergence de notre pays".

"Et c'est seulement au bout d'un cheminement de deux ans que les 9 associations membres fondateurs ont créé le 20 novembre 1984 l'Union diocésaine qui a pour ambition de faire marcher les femmes main dans la main pour faire avancer l'Eglise et le Sénégal", apprend t-on.

Les noces d'ambre des femmes catholiques de Dakar sont axées sur le thème : "Femme, source d'amour et de vie", lit-on dans le communiqué. Le texte rappelle que l'UDAFCD est née de la volonté de feu Monseigneur Hyacinthe Cardinal Thiandoum, qui en a confié la mise en place au Directeur des Œuvres de l'époque, Monseigneur Jacques Sarr et au Père Roger De Benoist.

