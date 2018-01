Cote d'Ivoire: Trafic d'espèces protégées - Plus de 600 kg d'ivoire et une tonne d'écaille de pangolin saisis

Le ministre de la Sécurité a invité la population à la coopération en évitant d'être complice des actes criminels.

Trafic d'espèces protégées : Plus de 600 kg d'ivoire et une tonne d'écaille de pangolin saisis

Six trafiquants d'espèces protégées viennent d'être arrêtés en Côte d'Ivoire. Leur arrestation a eu lieu du 18 au 21 janvier dernier. La présentation des objets saisis sur eux a eu lieu ce jeudi à la Riviera, dans les locaux de l'Unité de lutte contre la criminalité organisée (Utc).

Ce sont plus précisément 600 kg d'ivoire, plus d'une tonne d'écaille de pangolin, des armes à feu illégales, des peaux de léopard et de nombreuses pièces de contrebandes. Selon le commandant de l'Uct, cette opération a été un succès grâce aux efforts de ses hommes, le ministère des Eaux et forêt avec l'aide du Réseau Eagle, une ONG américaine. « Ces objets étaient prêts à être exportés sur le marché asiatique », a-t-il renseigné ajoutant que ces six individus sont de nationalité vietnamienne, ivoirienne et guinéenne.

Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité et son collègue des Eaux et forêt, Alain Richard Donwahi ont félicité leurs collaborateurs pour ce beau coup de filet. Ils ont promis chacun à son niveau d'intensifier la traque des trafiquants. Le ministre de la Sécurité a invité la population à la coopération en évitant d'être complice des actes criminels.

Il faut rappeler que ce nouveau cas fait suite à d'autres arrestations récentes de trafiquants d'espèces sauvages en Côte d'Ivoire. C'était en mai, juin et octobre 2017 lorsque plus de 100 kg d'Ivoire et de 3 tonnes d'écaille de pangolin avaient été saisies.