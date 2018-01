Cote d'Ivoire: EPP Abraham écroulée à Dabou - L'Etat décide de réhabiliter toutes les écoles du village !

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

Avant de regagner Abidjan, la première responsable de l'école Ivoirienne, qui avait à ses côtés le Ministre de la Construction et du Logement et du l'Urbanisme, M. Claude Isaac De et du Ministre-Gouverneur Beugre Mambe, s'est rendue au domicile de l'élève Essoh Kock Samuella marie victoire, décédée dans l'éboulement pour présenter les condoléances du gouvernement.

« Ce matin (mercredi, ndr), nous avons informé le Président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a instruit de venir immédiatement apporter sa compassion et son soutien à la famille éplorée et aux blessés, » a-t-elle déclaré devant les populations de Débrimou. Selon la ministre, le Président de la République a décidé de la « réhabilitation de toutes les écoles du village », y compris l'EPP Abraham qui s'est écroulée.

