Sénégal: CMU - Mise en place d'un système d'information pour une "gestion optimale et performante"

Le déploiement du SIGI CMU, en cours d'expérimentation dans la région de Kaolack (centre), se fera de façon modulaire et dans le temps pour permettre une bonne conduite du changement et une appropriation par tous les Sénégalais.

"Le SIGI CMU est une application mobile qui permet une gestion personnalisée du dossier de l'assuré maladie en lui apportant une information personnalisée sur sa couverture et une géo localisation des points de prestation et structures d'assurance maladie ainsi qu'un moyen de paiement électronique", a-t-il ajouté.

Selon lui, "le financement participatif pourra être réalisé via le Centre de traitement monétique (CTM), une plateforme internet et mobile permettant à un ensemble de contributeurs de choisir de financer directement, avec traçabilité, des projets dans le cadre du programme de CMU".

Il s'exprimait lors d'un atelier de partage des enjeux et orientations de la CMU avec des journalistes de la région de Dakar, venus s'imprégner des axes prioritaires du Plan stratégique de développement de la CMU et de la mise en place du SIGI CMU.

"Ce système, véritable outil de pilotage et d'aide à la décision, permettra, de par son module d'identification biométrique et de par son entrepôt de données, à court terme, d'avoir un outil de ciblage des bénéficiaires de la politique de gratuité des soins et, à long terme, de rendre opérationnel le guichet unique de l'assurance maladie au niveau de l'offre", a expliqué M. Sy.

