Togo: Ati Walla du SYNPHOT - « Le système de santé est sous perfusion... »

Pour rappel, ce syndicat plus représentatif des praticiens hospitaliers qui a été souvent à l'avant-garde de la lutte pour les droits de ses membres et partant de tous les acteurs du système de la santé au Togo, revendique entre autres, la modernisation des structures hospitalières publiques et le recrutement de médecins et infirmiers, l'intégration des personnels soignants non-fonctionnaires.

Par la même occasion, ils réclament de l'autorité, de meilleures conditions de travail. Porte-parole du SYNPHOT, Dr Ati Walla a fait constater dans la foulée d'une telle manifestation de mécontentement que « le système de santé est sous perfusion » et donc qu'il importe pour eux de « trouver les moyens avec les pouvoirs publics d'administrer un traitement efficace et adapté ».

