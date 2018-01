Togo: Gabitè !

Elle était l'une des organisations de défense des droits humains, à réclamer des autorités togolaises, des actions pressantes en faveur des migrants togolais en Libye afin d'organiser leur retour au bercail, suite à l'éclatement de l'affaire d'esclavagisme exercée sur les étrangers dans surtout des Africains de l'Afrique subsaharienne.

Aujourd'hui que les lignes semblent avoir bougé et que les premiers migrants togolais ont foulé le sol de la terre de nos ailleurs, le MMLK (Mouvement Martin Luther King) revient au devant de la scène, non plus pour tirer sur la sonnette d'alarme, mais pour formuler ses remerciements à aux différents acteurs. Au travers d'un communiqué, cette structure « se félicite du retour de 136 migrants togolais de la Libye ce mercredi 24 janvier 2018 à travers l'aéroport international Gnassingbé Eyadema ».

Mieux informé sur le retour de ce groupe de Togolais, le MMLK indique qu' « ils ont été conduits dans le camp social de Logopé et intégreraient probablement leur famille dans la journée (aujourd'hui jeudi, ndlr) ». Il tient dès lors à remercier « l'organisation internationale des migrations (OIM) et son représentant à Lomé et le gouvernement togolais pour avoir répondu à nos cris de détresse. Et ceux des migrants eux-mêmes ». Aussi souhaite-t-il, « la bienvenue à ces compatriotes victimes des traitements inhumains lors de leur voyage en Libye et espère une intégration effective dans leur famille respective ».