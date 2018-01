Togo: Gerry Taama n'est pas dans une "dictature" mais dans une "oligarchie" à la togolaise

Le Togo a été réélu vendredi pour un second mandat au Conseil de paix et de… Plus »

Pour ce candidat malheureux à la présidentielle de 2015 et aux législatives de 2013, le Togo dans lequel il vit n'est un Etat dictatorial mais bien une oligarchie. « Il n'y a pas de dictature au Togo, dans une dictature on ne serait pas ici en train de faire cette émission, il y a une liberté presse, Faure Gnassingbé n'est pas un dictateur sanguinaire ». Dans la suite de son intervention dont fait échos nos confrères de Togomedia24.com, M. Taama relève que les Togolais sont plutôt dans « une oligarchie qui instrumentalise les institutions de la République à ses fins ».

Alors que le professeur Magloire Kuakuvi et d'autres pense que le Togo est dans un régime militaro-civil comparable à celui de l'Algérie, sur le continent africain, l'acteur politique et président du parti le NET (Nouvel Engagement des Togolais), Gerry Komandega Taama, également ancien officier subalterne de l'armée togolaise a une autre appréciation du régime togolais.

