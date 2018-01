Cote d'Ivoire: Plafonnement des prix - Les consommateurs d'adzopé plaident pour son élargissement à d'autres produits

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

Ben N'Faly a dénoncé le fait que cette décision ait fait l'objet de sabotage par des opérateurs économiques. « Cette mesure a été l'objet de beaucoup de sabotages de la part de certains opérateurs économiques véreux et jaloux de la réussite de la lutte contre la vie chère du Gouvernement Amadou Gon Coulibaly. C'est pourquoi, nous saluons l'engagement des autorités préfectorales d'Adzopé, la direction régionale du commerce et la majorité des commerçants d'Adzopé » a-t-il indiqué.

Soumahoro Manssa Ben N'faly, Pca de la Fédération ivoirienne des consommateurs le réveil (FICR), qui a présidé cette cérémonie a fait remarquer que la ville d'Adzopé est l'une des localités à respecter la mesure. « Adzopé a été l'une des villes exemplaires dans le respect de cette mesure. C'est pour cela que nous nous retrouvons dans cette ville six (6) mois après pour faire le bilan et lancer un appel à partir d'Adzopé ».

Lors de cette rencontre qui s'est tenue à Adzopé le samedi 20 janvier 2018, les consommateurs d'Adzopé ont jugé satisfaisant l'application de la décision prise par le Gouvernement le 12 juillet 2017 portant sur le plafonnement du riz, l'huile, la tomate, le sucre et le ciment. Ils ont félicité le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME pour avoir pris les dispositions pour le respect de la décision gouvernementale. Les consommateurs d'Adzopé ont profité de l'occasion pour faire un plaidoyer au Président de la République Alassane Ouattara, afin qu'il reconduise cette mesure et son élargissement à d'autres produits de grande consommation.

L'association des consommateurs unis de la région de la Me (ACURM) a fait le bilan de la mesure de plafonnement des prix de grande consommation. Elle a marqué sa satisfaction et recommandé l'élargissement de la mesure à d'autres produits de consommation.

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.