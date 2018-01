Nigeria: CHAN 2018 - Le Nigeria sauve l'honneur de l'Afrique de l'ouest

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

La RD Congo absente de l'édition 20178, a remporté deux phases finales en 2009 et en 2016, la Tunisie a gagné l'édition 2011 et la Libye l'édition 2014.

Et cette déconvenue au CHAN 2018, vient s'ajouter aux éliminations dès le premier tour de la CAN 2017 et de la Coupe du monde 2018.

Elle a été éliminée dès le premier tour et doit dans la foulée, se chercher un nouvel entraîneur, Kanfory Lappé Bangoura qui cumulait les fonctions de sélectionneur et d'entraîneur national ayant été limogé "pour absence de résultat" selon le

Quant aux quatre représentants africains, ils n'ont pas fait le poids dans cette phase finale et les contre-performances de la Côte d'Ivoire et de la Guinée qui ont terminé dans le carré d'as de la précédente édition, interpellent.

Les Super Eagles ont terminé à la première place de leur groupe avec deux victoires (contre la Libye et la Guinée Equatoriale) et un nul devant le Rwanda, vainqueur de l'édition 2014 jouée en Afrique du Sud.

