Cote d'Ivoire: Traoré Issouf secrétaire départemental des républicains à M'Batto

Le secrétaire départemental du Rassemblement des républicains (RDR) de M'batto, Traoré Issouf, par ailleurs Coordonnateur général du parti dans la région du Moronou a invité les militants des départements de Bongouanou, M'batto et Arrah à s'investir à la base.

Objectif, assurer « une victoire écrasante du RDR» lors des élections municipales, régionales et sénatoriales à venir. C'était le dimanche, 21 janvier 2018 à la salle de mariages de la mairie de Bongouanou. « Que chacun gagne chez lui et on gagne partout ! C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons privilégier l'intérêt du RDR. Nous ne pouvons pas laisser tomber le RDR pour un autre parti», a dit Traoré Issouf qui encourageait les militants qui se disaient être frustrés par leur parti. Pour lui, il s'agit de démarrer « une opération de mobilisation, de sensibilisation, d'animation et de massification », à travers des visites et des rencontres de proximité dans les différentes localités de la région du Moronou. « Nous allons sillonner localité par localité, aller dans les marchés et autres lieux publics, à la rencontre de militants, échanger avec eux et les informer de l'importance que nous attachons aux élections qui vont venir. Pour des élections aussi importantes, le plus important est que chacun maîtrise sa base. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour être largement majoritaires dans le Moronou où le RDR doit montrer un autre visage», a indiqué Traoré Issouf.

Allou Mathieu, secrétaire départemental RDR de Bongouanou qui dit être fier de la forte mobilisation a demandé aux militants de se mettent ensemble. « Il y aura peut-être du bruit, mais, en dernière instance, c'est le RDR qui gagnera. Nous avons les moyens humains et politiques pour gagner largement les prochaines élections dans notre région », a-t-il dit. Et de clamer : « Le RDR est un grand parti politique convaincant qui suscite partout un raz-de-marée et, par conséquent, il est normal qu'il y ait des incompréhensions, des difficultés et des critiques que nous devons assumer et remonter ensemble». Était présent à cette rencontre, Touré Issa, secrétaire départemental RDR d'Arrah.