Sénégal: Boffa - La Gendarmerie dispose de "preuves tangibles" qui aideront à asseoir la conviction du juge (lieutenant-colonel)

L'incident est survenu hier après-midi, sur la nationale 5, entre les villages de Karong et de Kataba 2 ; lorsque… Plus »

"Les éléments de preuve fournis par l'enquête aideront à asseoir la conviction du juge sur l'implication, ou la non implication du mouvement rebelle dans la tuerie de Boffa-Bayotte. L'enquête n'étant pas encore clôturée, et pour des raisons de confidentialité et de projection dans l'avenir, nous sommes au regret de ne pouvoir en dire plus", a-t-il ajouté.

"Des preuves tangibles et avérées de l'enquête attestent de l'implication directe de toutes les personnes arrêtées et déférées au Parquet dans le cadre de cette tuerie macabre de la forêt du Bayotte Est", a notamment dit le lieutenant-colonel.

Ziguinchor — La Section de recherches de la Gendarmerie nationale qui a coordonné les opérations d'enquête sur la tuerie survenue dans la forêt de Boffa-Bayotte dispose des "preuves tangibles et avérées qui aideront à asseoir la conviction du juge sur l'implication ou non d'un mouvement rebelle" a déclaré, jeudi à Ziguinchor (sud), son chef, le lieutenant-colonel Issa Diack.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.