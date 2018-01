Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - L'AGEROUTE et l'UEMOA font le point des projets

4 au départ, il ne reste plus qu'un représentant ouest-africain au CHAN 2018. Il s'agit du Nigéria… Plus »

Le total des dons injecté en Côte d'Ivoire par l'Union économique et monétaire ouest africaine est estimé à 16 milliards Fcfa. Pour le projet de l'autoroute Abidjan Ouagadougou, à peu près 4 milliards Fcfa seront dégagés pour les études. « C'est un apport important certes, mais sans études nous ne pouvons pas aller à la mobilisation des ressources... », a fait savoir Pierre Dimba. Ajoutant que l'objectif de l'Uemoa n'est pas de financer, mais de faciliter l'intégration économique, surtout apporter l'expertise et l'accompagnement pour accélérer des projets d'intégration économique.

